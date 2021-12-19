Созданные амурчанками новогодние игрушки украсили фойе Эрмитажа

Елена Ешина создала русско-китайский фонарик Фото: @provanc_dv

Новогодние игрушки, созданные амурчанками, 40-летней Елены Ешиной из Архары и 12-летней Екатерины Умрихиной из Благовещенска, украсили фойе Эрмитажа. Они попали в топ-100 лучших, присланных на конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» из разных точек страны и мира.

Конкурс проходит четыре года. В разное время его темы были посвящены балету и театру, добру и злу, а также любимым экспонатам музея. За все время свои работы прислали больше полутора тысяч рукодельников. В этот раз их было порядка трех тысяч человек. Своё творчество присылали жители России, стран Европы, США, Канады, Мексики и Японии.

В этом году темой конкурса стали «Мосты культуры». Задачей участников было - создать игрушки, которые познакомят остальных с культурой своей страны, региона или населенного пункта.

Елена Ешина создала русско-китайский фонарик. Свое творение женщина назвала «У реки два берега».

- Прожив на границе с Китаем 20 лет, я даже не раздумывала! Благовещенск, Хэйхе, Амур, новенький, только что построенный мост, - все сходится! У меня получился новогодний фонарик. С одной стороны - русский домик, с другой - китайский, между ними мост, - рассказала в Instagram Елена.

Для подписчиков из других точек страны она рассказала о замысле. Рукодельница пояснила, что столица Приамурья - Благовещенск – находится на левом берегу реки Амур на границе с Китаем. Главная достопримечательность города - набережная, с которой открывается шикарный вид на противоположный берег, где стоит китайский Хэйхе. Два года назад, в 2019 году, закончили строить международный мост через Амур, но проезда по нему пока нет – из-за пандемии.

- Конечно же, по берегам реки нет таких сказочных домиков, как на моей игрушке, в основном это современные новостройки. Пусть это останется моей новогодней фантазией, - пояснила амурчанка.

Екатерина Умрихина сделала миниатюрного эвенкийского шамана. Ее вдохновил поход в Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского.

- Мы очень мало знаем о коренных народах своей малой Родины. В музее я познакомилась с самобытной культурой эвенков Приамурья: с предметами быта, охоты, одежды, религиозным культом. Мой эвенкийский шаман держит в руках колотушку и барабан, символизирующий солнце. Лица его не видно, так как во время обряда нельзя смотреть шаману в глаза, не к добру это. Кружась в ритуальном танце, он становится избранником духов и проводником между мирами. Пусть этот маленький шаман охраняет Эрмитажную ель от злых духов, - рассказала Катя.

Екатерина Умрихина сделала миниатюрного эвенкийского шамана Фото: группа ВК "Технопарк Айра"

Победители будут в двух номинациях: среди участников до 15 лет и от 16 лет и старше. Всего будет три призовых места. Жюри возглавил руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, особым гостей стал представитель МИД России Мария Захарова.

Гран-при вручат победителю любого возраста. Он получит приз по решению судей. Приз зрительских симпатий достанется победителю «Народного голосования», в котором примут участие посетители музея.

Торжественная церемония награждения пройдёт в декабре в Эрмитажном театре.