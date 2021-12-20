Подростки из Благовещенска разгромили фигуру оленя на набережной

Таковы последствия "работы" вандалов Фото: администрация Благовещенска

Очередной случай вандализма перед Новым годом произошел в Благовещенске. Подростки разгромили фигуру оленя на детской площадке по улице Краснофлотская. По информации администрации города, это произошло в субботу, 18 декабря.

По данным видеозаписи с камер, дети с ледянками остановились у оленя около 15 часов. Один из них попытался оторвать голову оленя, но у него не вышло, и он разбил фигуру ногой.

- Это не первый случай, когда имущество города портят его же жители. Особенно неприятно, что это сделали дети, для которых эта площадка и создавалась. Я прошу всех, кто стал свидетелем случившегося, сообщить в мой аккаунт или в аккаунт администрации. Заявление по факту и видео уже передано в полицию для принятия мер, - высказался мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По уточненной информации мэрии стало известно, что мальчики целенаправленно громят фигуру, после чего уходят, а спустя 20 минут возвращаются. Возможно, дети хотели скрыть последствия своего поступка. Но после того, как им это не удалось, доломали голову фигуры. Это стало видно на более ранней записи с камер.

В случае, если дети не достигли 14 лет, родителям придется не только возместить стоимость фигуры, но и понести административную или уголовную ответственность.