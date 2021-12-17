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Общество17 декабря 2021 1:50

В городе Зея благоустроили пешеходную зону благодаря нацпроекту

На все работы потратили более семи миллионов рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Работы завершились на территории возле фонтана. Здесь уложили тротуарную плитку взамен старого покрытия и сделали систему водоотведения.

В ходе благоустройства на пешеходной зоне установили уличное освещение, вазоны и ограждение. Фонтан и сцену-ротонду в микрорайоне «Светлый» отремонтировали. На все работы потратили более семи миллионов рублей.

В этом году в городе Зея уже благоустроили и другие общественные территории благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Преобразования завершились на площади гидростроителей. Здесь уложили тротуарную плитку, благоустроили аллеи, сделали детскую игровую площадку, установили лавочки, вазоны и малые архитектурные формы. Стоимость этого проекта – семь миллионов рублей.

Благодаря региональному проекту «Формирование комфортнои городскои среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в этом году первая территория, которую привели в порядок в городе Зея, – площадь имени Ленина. Помимо декоративных светильников здесь установили лавочки и вазоны с подсветкой. Вдоль пешеходной дорожки сделали встроенное освещение. Стоимость проекта – 2,9 миллиона рублей.

2,3 миллиона рублей городские власти потратили на обновление площади столетия города Зея в рамках национального проекта. Здесь рабочие сделали уличное освещение, установили лавочки и вазоны.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортнои городскои среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Зея благоустроили набережную одноимённой реки. Здесь сделали автомобильную стоянку, пешеходную зону и две площадки для отдыха. Общественное пространство оборудовали малыми архитектурными формами: удобными скамейками, урнами и «свадебным деревом» в районе церкви.

В городском парке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Зеи» в 2019 году сделали пешеходную зону, уличное освещение и детскую спортивно-игровую площадку.

В этом году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуют 61 проект. Стоимость всех работ - 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект «Жильё и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.

Также в текущем году реализуют два проекта-победителя Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

В прошлом году в Амурской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 45 дворовых и десять общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и поселке городского типа Прогресс на сумму более 243 миллионов рублей.

В 2019 году в ходе нацпроекта «Жильё и городская среда» в области благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» было выделено 276 миллионов рублей.

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