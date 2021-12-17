20 новых автомобилей получат медицинские организации Приамурья

Пять единиц санитарного транспорта отправят в районы, остальные распределят по учреждениям здравоохранения областного центра

Новая поставка за счет средств областного бюджета включила 20 автомобилей марки «Lada Niva Travel». Общая сумма контракта 16,5 млн рублей. Санитарный транспорт получат Зейская, Мазановская, Свободненская, Михайловская больницы и Свободненская городская поликлиника.

А также АОКБ, ДГКБ, Городские поликлиники №2 и 4 в Благовещенске, областной противотуберкулезный, областной наркологический, областной кожно-венерологический диспансеры, областная инфекционная больница, больница восстановительного лечения, областная стоматологическая поликлиника, областная станция переливания крови.

- Неотъемлемой частью службы крови является выездная форма работы и контроль трансфузионной службы лечебно-профилактических учреждений области, – рассказал главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» Алексей Витер. – На сегодняшний день транспорт, участвующий в организации службы, имеет 100%-ный износ. В автопарке у нас 5 единиц и за последние 11 лет – это первая поставка нового транспорта. И она позволит значительно снизить риски возникновения нештатных ситуаций в работе трансфузионной службы региона.

В минздраве отмечают, с начала 2021 года за счет средств областного бюджета в медучреждения области закупили 50 единиц санитарного транспорта. 22 автомобиля поступили по линии минпромторга. Еще 52 авто приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Поставки новой техники в медучреждения Приамурья продолжатся и в будущем году.