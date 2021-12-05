В Приамурье в рамках регионального проекта в 2021 году благоустроена 71 территория

В Амурской области завершается благоустройство территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Незначительные оставшиеся работы, запланированные на текущий год, будут закончены в течение декабря. Губернатор Василий Орлов положительно оценил масштабную работу по благоустройству территорий, проделанную министерством ЖКХ области и главами муниципалитетов.

Всего в текущем году на эти цели было выделено свыше 508 миллионов рублей. Параллельно с завершением работ и подведением итогов уже идет контрактация объектов благоустройства на 2022 год.

- Этой работой я удовлетворен. Темпы набраны неплохо, видно, что при реализации новых проектов учитывается наработанный опыт. Хочу отметить, что работа непростая, количество объектов большое, везде нужен соответствующий контроль. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание специалистов и глав территорий, где уже реализованы проекты благоустройства: очень важно обеспечить сохранность конструкций и облагороженных мест отдыха. В обязательном порядке при проектировании должна быть учтена система видеонаблюдения, а также интегрированная система «Безопасный город». Это принципиально важно, - отметил губернатор Василий Орлов.

Всего по данным на 1 декабря в Приамурье в рамках регионального проекта благоустроена 71 территория — 56 дворовых и 15 общественных. Это на 10 территорий больше чем планировалось.

Из общего объема финансирования проекта 270, 6 миллиона рублей было направлено на приведение в порядок дворовых и общественных территорий. Еще 112,7 миллиона пошли на благоустройство Бамовского Арбата в Тынде и парка в Циолковском.

На поддержку городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды выделено 109,7 миллиона рублей. По данному направлению до конца декабря будут завершены 26 проектов, в том числе оборудовано 10 пешеходных зон, 14 детских и спортивных площадок и два парка.

Помимо этого в текущем году поддержку в размере 15 миллионов рублей получил Белогорск. Город стал пилотной территорией, где было благоустроено 12 дворов по новой программе — с участием региональной субсидии и дополнительно 1 территория за счет средств местного бюджета.

Всего в рамках регионального проекта до 2025 года в Амурской области будет благоустроено не менее 268 территорий, в том числе не менее 82 общественных. За три года, с 2019 по 2021 годы, привести в порядок удалось 45 общественных пространств.