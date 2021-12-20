Роды с помощницей: кто такая доула и зачем она нужна

В нашем городе к доулам пока относятся неоднозначно Фото героя публикации

После рождения второй дочки благовещенка Анастасия поняла, что ее не отпускают мысли о беременности и родах. Со временем женщина решила погрузиться в эту тему с головой. Так она пошла учиться на доулу, завела блог и окружила себя единомышленниками.

«Комсомолка» поговорила с начинающей доулой Анастасией Мересиной и выяснила, что это за новомодная профессия и какую помощь такие специалисты оказывают роженицам.

Кто такая доула?

Доула - это помощница в родах, немедицинский специалист, который оказывает физическую, эмоциональную и информационную поддержку до родов, в самих родах и в послеродовом периоде. Такая компаньонка может объяснить слова и действия врачей, успокоить, приободрить и просто всегда быть рядом. Также ее задача - создать вокруг роженицы максимально безопасное, уютное и гармоничное пространство.

Однако Анастасия Мересина подчеркнула, что все медицинские манипуляции и принятие решений, например: когда ехать в роддом, соглашаться ли на стимуляцию или обезболивание и так далее - вне компетенции доулы.

- Многие думают: какой смысл в женщине, которая массирует спину и держит за руку? Но есть исследования, говорящие о том, что непрерывная поддержка в родах помогает снизить использование медикаментозной стимуляции на 31%, сократить применение эпидуральной анестезии на 33%, а количество кесаревых сечений на 28%. Ведь роды - это не только физический процесс, но и эмоциональный. И когда есть поддержка, понимание и ласковое слово, то процесс пройдет мягче, легче и естественнее, - рассказывает Анастасия.

В этом женщина и видит смысл существования доулы в системе здравоохранения. Между тем в некоторых западных странах есть страховые компании, покрывающие стоимость таких услуг.

Важна поддержка

Работа доулы не заканчивается после рождения малыша, впоследствии также может потребоваться помощь компаньонки.

- После родов женщина очень уязвима - и в физическом плане, и в эмоциональном. И здесь важна поддержка: помочь записаться к врачу, показать, как позаботиться о себе дома, чтобы восстановление прошло как можно лучше. Это может быть даже помощь по дому и с малышом, если доула предлагает такие услуги, - поделилась знаниями благовещенка.

Анастасия также отметила, что после родов у многих женщин остаются непрожитые эмоции, неудовлетворенность или даже чувство несправедливости. И не всегда близкие люди могут помочь молодой маме справиться с этим.

- Здесь доула также окажет поддержку, проявит эмпатию - поверьте, иногда просто выслушать достаточно, чтобы все эти переживания не скатились в послеродовую депрессию, - дополнила Анастасия.

Без образования

Первичное образование Анастасии Мересиной никак не связано с областью материнства, родов и беременности. Она отмечает, что это и не нужно. При этом благовещенка встречала девушек, которые пришли в доульство из акушерства.

- Мне кажется, что медицинское образование может даже мешать: сложно не давать оценок решениям врачей или состоянию женщины, когда у тебя есть знания и опыт, чтобы это сделать, - рассказала доула.

По мнению Анастасии, одного желания помогать роженицам недостаточно. Необходимы знания и компетенции, которые можно получить на специализированных курсах, один из которых благовещенка и прошла. А после этого получила сертификат. Программа включает в себя обучение навыкам эмоциональной, информационной и физической поддержки, знания физиологии и способов помощи на каждом из этапов родов. Сейчас горожанка в процессе обучения на «послеродовую доулу».

Без опыта, но с планами

Анастасия - начинающая доула, несмотря на обширные знания по этой теме, у нее еще не было «своей» роженицы. При всем этом женщина с гордостью отмечает, что ей нравится то, чем она занимается.

- В доульство приходят либо из-за своего очень болезненного опыта родов, когда была какая-то акушерская агрессия, страх, сильная боль, одиночество. Либо, наоборот, когда женщина пережила прекрасные роды с доулой и хочет, чтобы как можно больше женщин прожили свои роды так же хорошо. Я не могу сказать, что у меня были ужасные роды, но я вышла из них на 200% уверенная в том, что у женщины в родах должна быть помощь и поддержка, - рассказала Анастасия о начале своего пути.

Сейчас благовещенка сама находится в декретном отпуске, осваивает новую для себя сферу и уже делает в ней первые шаги. А узнать, получится ли сделать доульство основной работой, можно будет только спустя время.

- Роды - это не электричка, которая идет по точному расписанию. Я поэтому и практику пока не начинаю, потому что еще не обустроила свою жизнь так, чтобы в любой момент бросить семью, ребенка и уехать к женщине. Но я работаю над этим и, думаю, уже в феврале-марте смогу взять первое сопровождение. Конечно, все новое очень волнительно и страшно. Но для меня очень важно начать, чтобы мои знания и навыки не остались на бумаге. Чтобы я смогла применить их на практике и сделать чьи-то роды мягче и счастливее, - искреннее поделилась доула.

Встреча доулы и роженицы

Мы не могли не узнать, как же именно роженица подбирает себе компаньонку. К счастью, Анастасия поделилась всеми тонкостями этого процесса. Как оказалось, до родов женщина встречается с доулой несколько раз - они знакомятся и обсуждают план родов. Такие встречи бесплатные. Затем помощница проводит индивидуальную подготовку к родам, рассказывает о позах, дыхании, техниках расслабления, физиологии.

На самих родах доулы тоже присутствуют. Но пока такая практика распространена только в крупных городах нашей страны. В Москве есть несколько роддомов, в которых можно рожать с помощницей по полису ОМС, в других такое допускается только, если роды платные.

- Коллеги из Москвы рассказывали, что в столице есть несколько роддомов, в которых доул очень любят и радуются, когда женщина приходит рожать с компаньонкой. Курс, который я окончила, дает возможность пройти практику, быть доулой-волонтером в одном из роддомов Подмосковья. Минувшим летом я этой возможностью не воспользовалась - дочка была совсем маленькой, и я не могла ее оставить. Но на следующие весну или лето я очень хочу туда попасть, - поделилась Анастасия.

Танцы с бубном

Благовещенка рассказала, что в нашем городе к доулам пока относятся неоднозначно, врачи настроены скорее скептически. Недавно женщина обращалась в одну из благовещенских школ по подготовке к родам, предлагала выступить спикером на курсе, рассказать о важности поддержки в родах, о том, кто такая доула. Но акушер-гинеколог оказался категорически против.

- Думаю, он против не потому, что не хочет, чтобы у женщин была поддержка в родах, а потому что думает, что доула - это какая-то травница-шаманка с бубном, которая всех агитирует рожать дома и не обращаться к врачам, - прокомментировала этот случай Анастасия.

Говоря о домашних родах, благовещенка призналась, что спокойно относится к любому выбору женщины. По ее мнению, у людей много предрассудков по поводу домашних родов. Анастасия лично знакома с женщинами, которые рожали дома, и всё прошло благополучно.

- Плохо, что с медицинской стороны эта история незаконна и нет сертифицированных домашних акушерок. Вот это надо менять. Ну и еще раз подчеркну, часто встречаю непонимание на этот счет. Доула в домашних родах работает как доула, не как акушерка. Она не принимает роды, - подчеркнула благовещенка.

Интуиция и симпатия

Анастасия отметила, что роды - это очень интимный процесс. И с человеком, которого роженица выбирает себе в помощницы, в первую очередь должно быть легко и комфортно.

- Доула - тоже человек, со своими ценностями, личными границами, и может случиться ситуация, когда она решит, что не будет сопровождать эти роды. Но доула никогда не оставит женщину одну, это неэтично. Она обязательно порекомендует человека себе на замену и поможет организовать с ним встречу. Так же и женщина может понять, что ей с этой доулой некомфортно, она ей не к душе. В процессе выбора очень важны интуиция и симпатия, - заключила Анастасия Мересина.

ЦЕНЫ

В Москве цены на услуги доулы варьируются от 15 до 50 тысяч рублей, в Хабаровске - около 20 тысяч рублей. В Благовещенске стоимость будет существенно ниже и составит до 15 тысяч рублей.