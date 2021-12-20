В Благовещенске сообщают о минировании аэропорта

Фото: пресс-служба аэропорта

Пресс-служба аэропорта Благовещенска сообщает о том, что сегодня, 20 декабря поступило сообщение о минировании. Как стало известно «Комсомолке», это произошло в 12.55 по местному времени.

По данным ведомства, в здании ведутся мероприятия по обеспечению безопасности на территории аэровокзала.

Читатели сообщают, что сейчас из здания эвакуированы все люди. Обслуживание на период проведения служебных действий рейсов приостановлено.

Согласно информации с табло аэропорта, в 14.10 и 14.25 должны были состояться вылеты в Хабаровск. В 15.10 самолет планирует отправиться в Красноярск, в 15.40 – Читу и Иркутск.

В Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте сообщили, что информация пока проверяется.