Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 декабря 2021: порядка двух тысяч человек заболели за неделю

На 50-й неделе спустя долгое время снизился темп заражений среди детей
Фото: ИВАНОВА Диана
В Приамурье за прошедшую неделю диагноз «коронавирус» подтвердился у 1840 человек. По сообщению Роспотребнадзора, 92,7% от общего числа не делали прививку.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
г. Благовещенск – 552 случая;
г. Свободный – 165 случаев;
Тамбовский район – 145 случаев;
г. Зея – 105 случаев;
Ивановский район – 92 случая;
Константиновский район – 89 случаев;
г. Райчихинск – 82 случая;
г. Тында – 65 случаев;
Михайловский район – 62 случая;
Магдагачинский район – 54 случая;
Сковородинский район – 52 случая;
Зейский район – 51 случай;
г. Белогорск – 48 случаев;
Благовещенский район – 34 случая;
г. Шимановск – 32 случая;
Свободненский район – 30 случаев;
Серышевский район – 29 случаев;
Октябрьский район – 28 случаев;
Завитинский район – 22 случая;
Ромненский район – 21 случай;
Архаринский район – 19 случаев;
Тындинский район – 15 случаев;
Мазановский район – 13 случаев;
Селемджинский район – 11 случаев;
Шимановский район – 11 случаев;
Белогорский район – 7 случаев;
Бурейский район – 6 случаев.
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
ОРВИ – 80,2%
пневмония – 19,6%
бессимптомная форма – 0,2%
Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:
79,2% заболевших – это взрослое население, из них:
30 - 49 лет – 29,9%
0 - 17 лет – 20,8%
50 - 64 года – 20,7%
старше 65 лет – 20,1%
18 - 29 лет – 8,5%
По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 50-й неделе спустя долгое время снизился темп заражений среди детей. Но заболеваемость растёт среди взрослых старше 65 лет – на 4,2%.
Под наблюдением находится 8376 человек, контактировавших с больными COVID-19.