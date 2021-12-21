Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 декабря 2021: порядка двух тысяч человек заболели за неделю

На 50-й неделе спустя долгое время снизился темп заражений среди детей Фото: ИВАНОВА Диана

В Приамурье за прошедшую неделю диагноз «коронавирус» подтвердился у 1840 человек. По сообщению Роспотребнадзора, 92,7% от общего числа не делали прививку.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

г. Благовещенск – 552 случая;

г. Свободный – 165 случаев;

Тамбовский район – 145 случаев;

г. Зея – 105 случаев;

Ивановский район – 92 случая;

Константиновский район – 89 случаев;

г. Райчихинск – 82 случая;

г. Тында – 65 случаев;

Михайловский район – 62 случая;

Магдагачинский район – 54 случая;

Сковородинский район – 52 случая;

Зейский район – 51 случай;

г. Белогорск – 48 случаев;

Благовещенский район – 34 случая;

г. Шимановск – 32 случая;

Свободненский район – 30 случаев;

Серышевский район – 29 случаев;

Октябрьский район – 28 случаев;

Завитинский район – 22 случая;

Ромненский район – 21 случай;

Архаринский район – 19 случаев;

Тындинский район – 15 случаев;

Мазановский район – 13 случаев;

Селемджинский район – 11 случаев;

Шимановский район – 11 случаев;

Белогорский район – 7 случаев;

Бурейский район – 6 случаев.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 80,2%

пневмония – 19,6%

бессимптомная форма – 0,2%

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

79,2% заболевших – это взрослое население, из них:

30 - 49 лет – 29,9%

0 - 17 лет – 20,8%

50 - 64 года – 20,7%

старше 65 лет – 20,1%

18 - 29 лет – 8,5%

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 50-й неделе спустя долгое время снизился темп заражений среди детей. Но заболеваемость растёт среди взрослых старше 65 лет – на 4,2%.

Под наблюдением находится 8376 человек, контактировавших с больными COVID-19.