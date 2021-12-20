Благовещенцев просят помочь маленькой Арише собрать больше 400 тысяч рублей на реабилитацию

Семья девочки верит в предновогоднее чудо Фото: @ulakorolkova839

Девочке Арине из Благовещенска требуется помощь всех неравнодушных. Ребенку до 25 декабря нужно собрать больше 400 тысяч рублей на реабилитацию в Томском центре. Потом цены повысятся, и сумма может сильно возрасти.

У Ариши – ДЦП. При этом девочка активно борется с недугом, а семья планирует сделать операцию по квоте. Сразу после этого ребенку понадобится реабилитация, чтобы Арина вновь смогла ходить.

- Мы не планировали в этом году открывать сбор, еще и перед Новым годом. Лучше мы соберем средства заранее и будем уверены, что реабилитация точно состоится! И по ценам 2021 года! - написала мама девочки.

Когда сбор для Арины только был открыт, необходимая сумма составляла 664 200 рублей. На данный момент удалось собрать 228 116 рублей. Остаток – 436 тысяч – необходимо собрать до 25 декабря.

- Сумма очень большая. Нам самим не справиться. Надеемся только на чудеса, которые под Новый год должны случаться! – надеются родители девочки.

Все, кто хочет помочь Арише поверить в чудо, могут это сделать по реквизитам:

Сбербанк: 4276 0300 1372 24 22

Сбербанк онлайн: 8-963-809-13-03 (Юлия Валерьевна К., мама Арины)