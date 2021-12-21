Больше трех тысяч благовещенцев остались без тепла из-за аварийного отключения теплотрассы

К 16 часам авария устранена
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 21 декабря, в амурской столице произошла авария на тепловой трассе. Без отопления остались жители 29 домов, а это больше трех тысяч человек.
В пресс-службе Единой теплоснабжающей организации рассказали, что специалисты отключили тепловую трассу ООО «АКС» аварийно. В 9.35 началась работа по устранению поломки. Под отключение попали 29 жилых домов и детская городская клиническая больница на Институтской.
Без тепла остались дома и здания по следующим адресам:
ул. Мухина, 103
ул. Мухина, 85
ул. Мухина, 85/1
ул. Чехова, 283
ул. Мухина, 83/1
ул. Мухина, 87
ул. Мухина, 87/3
ул. Мухина, 89
ул. Мухина, 87/1
ул. Забурхановская, 104
пер. Чудиновский, 13
пер. Чудиновский, 13
ул. Забурхановская, 102
ул. Пролетарская, 134/2
ул. Пролетарская, 122
ул. Пролетарская, 134/4
ул. Пролетарская, 122
ул. Пролетарская, 134
ул. Свободная, 261
ул. Свободная, 261
ул. Высокая, 277
пер. Чудиновский, 15
пер. Чудиновский, 19
ул. Мухина, 103
ул. Пролетарская, 134
ул. Мухина, 109
ул. Пролетарская, 105 (квартал 440)
ул. Мухина, 110А
ул. Мухина, 120
пер. Чудиновский, 10
ул. Забурхановская, 93/1
ул. Свободная, 259
ул. Забурхановская, 95
ул. Институтская, 2
ул. Институтская, 4
ул. Институтская, 6
ул. Институтская, 8
ул. Институтская, 10
ул. Институтская, 2/6
ул. Институтская, 12
ул. Кантемирова, 11
ул. Кантемирова, 11/1.
Всего в этих домах живет больше 3,5 тысяч человек. К слову, сегодня температура на улице упала ниже -22 градусов. Но к четырем часам дня авария была ликвидирована. Тепло вернется в квартиры в течение полутора часов.