Больше трех тысяч благовещенцев остались без тепла из-за аварийного отключения теплотрассы

К 16 часам авария устранена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 декабря, в амурской столице произошла авария на тепловой трассе. Без отопления остались жители 29 домов, а это больше трех тысяч человек.

В пресс-службе Единой теплоснабжающей организации рассказали, что специалисты отключили тепловую трассу ООО «АКС» аварийно. В 9.35 началась работа по устранению поломки. Под отключение попали 29 жилых домов и детская городская клиническая больница на Институтской.

Без тепла остались дома и здания по следующим адресам:

ул. Мухина, 103

ул. Мухина, 85

ул. Мухина, 85/1

ул. Чехова, 283

ул. Мухина, 83/1

ул. Мухина, 87

ул. Мухина, 87/3

ул. Мухина, 89

ул. Мухина, 87/1

ул. Забурхановская, 104

пер. Чудиновский, 13

пер. Чудиновский, 13

ул. Забурхановская, 102

ул. Пролетарская, 134/2

ул. Пролетарская, 122

ул. Пролетарская, 134/4

ул. Пролетарская, 122

ул. Пролетарская, 134

ул. Свободная, 261

ул. Свободная, 261

ул. Высокая, 277

пер. Чудиновский, 15

пер. Чудиновский, 19

ул. Мухина, 103

ул. Пролетарская, 134

ул. Мухина, 109

ул. Пролетарская, 105 (квартал 440)

ул. Мухина, 110А

ул. Мухина, 120

пер. Чудиновский, 10

ул. Забурхановская, 93/1

ул. Свободная, 259

ул. Забурхановская, 95

ул. Институтская, 2

ул. Институтская, 4

ул. Институтская, 6

ул. Институтская, 8

ул. Институтская, 10

ул. Институтская, 2/6

ул. Институтская, 12

ул. Кантемирова, 11

ул. Кантемирова, 11/1.

Всего в этих домах живет больше 3,5 тысяч человек. К слову, сегодня температура на улице упала ниже -22 градусов. Но к четырем часам дня авария была ликвидирована. Тепло вернется в квартиры в течение полутора часов.