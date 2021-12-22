Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 декабря 2021: за сутки заболели порядка 250 человек

Всего обследовано на COVID 1 531 633 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, 21 декабря, в Амурской области подтвердили 255 новых случаев COVID-2019. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, , из них не привиты 211 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

У 211 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83%), у 44 – в виде пневмонии (17%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 51 993 случая, показатель заболеваемости составляет 6650,03 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 531 633 человек, в том числе за последние сутки – 3 525.