Вперед, на новогодние спектакли!

Так Новый год по-эвенкийски праздновали в 2020 году Фото: АОДНТ

До Нового года осталось меньше двух недель, и город все больше погружается в атмосферу грядущего праздника. Помогают в этом театры и иные культурные центры - в них уже начали показывать зимние сказки.

«Лебединое озеро» для детей

Амурский областной театр драмы продолжает многолетнюю традицию и в преддверии праздника дарит своим маленьким зрителям премьеру. На этот раз им представят постановку «Тайна лебединого озера» (6+).

Спектакль основан на известном балете П. И. Чайковского, но не повторяет сюжет в точности. Авторы постановки решили показать амурчанам необычное фэнтези, в центре которого окажутся острые взаимоотношения трех королевств: Грон, Радроган и Плиар. По сюжету злой колдун из клана Радроган превращает принцессу Ангелину из клана Плиар и ее фрейлин в лебедей. На помощь ей бросается принц Марио из клана Грон.

Попасть на спектакль в эти выходные легко - его будут показывать по несколько раз в день, начиная с пятницы. Точное расписание выглядит так: 24 декабря - в 10.00 и 13.00; 25 декабря - в 10.00, 13.00 и 16.00; 26 декабря - в 13.00 и 16.00. Подробности уточняйте по номеру 8 (4162) 33-74-20.

Сказка по-эвенкийски

В Амурском областном Доме народного творчества ребятам обещают грандиозное представление «Тугэни Нимнакан», или «Зимняя сказка по-эвенкийски» (0+). Праздник пройдет с соответствующим колоритом: вместо Деда Мороза детей будет поздравлять Амаки’Ини’н, вместо Снегурочки - милосердная Аяткан.

- Вместе с ними дети будут водить хоровод под звучание варгана и бубна, слушать песни на эвенкийском языке, ловить оленят и отгадывать загадки. Героям сказки непременно понадобится помощь детей - только вместе они смогут защитить добро, - рассказывают о празднике в АОДНТ.

Представление начнется 26 декабря в 12.00 в сквере АОДНТ. Вход свободный, программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Если остались вопросы, звоните по номеру 8 (4162) 77-78-06.

Кукольное приключение

Конечно, Амурский областной театр кукол не останется в стороне - здесь малышам покажут сказку «Три снежинки».

Спектакль рассказывает о Медвежонке, который просыпается зимой и впервые в жизни видит снег. Вместе с другими зверушками он лепит снеговика, но не простого - тот оживает и дарит малышам волшебные снежинки, способные исполнить любые желания.

Тут как тут оказывается коварная Лиса. Она пытается выкрасть снежинки. Удастся ли ей это? Исполнятся ли желания зверят? Отпразднуют ли они Новый год? Об этом дети узнают, посмотрев постановку. Показывать ее будут все выходные: 24 декабря - в 18.30, 25 декабря - в 12.00, 15.00 и 17.30, 26 декабря - в 15.00 и 17.30.

Также показы запланированы на следующую неделю и на новогодние каникулы. Узнать больше можно по номеру 8 (4162) 77-26-36.

Цирковые чудеса

В Общественно-культурном центре пройдут сразу два новогодних представления.

Удивлять своим мастерством будут участники цирковой студии «Фаворит» в программе «Чудеса в новогоднем цирке» (6+). Зрителям обещают показать гремучую смесь акробатики и танцев. Также запланированы выступления клоунов, жонглеров и дрессировщиков с их подопечными. Заинтересовались? Скорее покупайте билеты - представление покажут совсем скоро, 25 декабря в 17.00.

Спектакль готовит и народный театр-студия «Дебют». Постановка называется «Мастерская Деда Мороза» (0+). Подробности сюжета не разглашаются, но, зная артистов - благовещенцев ждет яркое, эмоциональное зрелище. Увидеть его можно 26 декабря в 16.00.

Подробности уточняйте по телефонам: 8 (4162) 37-02-26, 991-920 (кассы).

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Библиотека зовет на мастер-классы

Маленьким рукодельникам должно понравиться

В Амурской областной детской библиотеке ни одни выходные не проходят без увлекательных занятий. Ребята занимаются рукоделием, проводят эксперименты, играют в шахматы - да как только не развлекаются! Рассказываем, что можно будет создать на ближайших мастер-классах.

На одном из занятий можно будет создать красивые свечи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лоскутные куклы. Создавать куколок будут 25 и 26 декабря. На каждый день запланировано по два мастер-класса. В 11.00 в студии «Варвара» для родителей (6+) можно смастерить куклу, которая, по верованиям прошлого, привлекала сытую, здоровую и счастливую женскую долю. В 12.00 на занятии «Ангел» (6+) - фигурку, которая якобы может охранять детский сон (по крайней мере, наши предки были в этом уверены).

Полимерная глина. Урок лепки из полимерной глины (6+) пройдет 25 декабря в 11.00. Его участники будут декорировать палочку для мороженого - ее украсят собственноручно созданным ярким тигренком.

Открытка-шоколадница. Творческая студия «Жар-птица» 25 декабря в 13.00 организует мастер-класс «Открытка-шоколадница» (6+). Работать предстоит в технике скрапбукинга, используя различные элементы: картон, декоративную бумагу, ленты и даже бусинки.

Свечи. Занятие по изготовлению свечей (6+) состоится 26 декабря в 10.30. За полтора часа взрослые и юные мастера смогут создать сразу две свечки: первую - в стеклянном стакане с украшением в виде сладостей и фруктов, вторую - в фигурной форме на выбор.

Макраме. В тот же день, но в 11.00, можно присоединиться к мастер-классу «Макраме» (6+). Его участникам предстоит из хлопкового шнура сплести небольшое панно на ветке или коричной палочке. Такое панно станет отличным украшением интерьера.

Шахматы. А еще каждое воскресенье всех желающих ждут в студии «Занимательные шахматы» (6+) для детей от 6 до 13 лет. Занятия проходят в 12.00 и 13.00, игре обучат даже новичков.

Уточнить цену и записаться на любое из перечисленных занятий можно по телефону 8-614-582-42-87.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предпраздничная выставка

Зарядиться новогодним настроением приглашает Дом ремесел в Благовещенске. Здесь работает выставка «Зима в подарках» (0+), каждый посетитель которой сможет найти приятные мелочи для своих близких.

Гостям покажут уникальные сувениры, символы года, елочные украшения и приятные мелочи - все они созданы руками талантливых амурских мастеров. Среди работ есть как любительские, так и профессиональные. Кроме того, на выставке можно будет увидеть творения детей, участвовавших в конкурсе «Елочка».

Вход на выставку обойдется в 50 рублей. При посещении необходимо соблюдать масочный режим, а совершеннолетние должны будут показать QR-код или справку.