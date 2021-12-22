В Благовещенске мужчина с ножевыми ранениями зашел в подъезд и умер

Погибшему было 30 лет Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Страшная история произошла 20 декабря в Благовещенске. В подъезд дома №164 по улице Крассноармейская зашел мужчина с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время он умер. Кадры с произошедшим разлетелись по социальным сетям.

На фото и видео видно, как погибший без верхней одежды, шатаясь, поднимается по ступенькам и звонит в домофон. Сообщается, что его пустила в дом жительница, но мужчина упал в коридоре и умер. Медиков дождаться он не успел.

В Следственном комитете региона рассказали, что погибшему 30 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вчера, 21 декабря, был задержан подозреваемый 1980 года рождения. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Подробности в органах внутренних дел обещали сообщить позже.

В пресс-службе амурской полиции рассказали, что подозреваемый - ранее судимый мужчина. После сообщения о случившемся, поступившего в дежурную часть отдела полиции из медучреждения города, на место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Полицейские сразу начали опрос свидетелей и очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что погибший не жил в этом доме.Окровавленного мужчину, лежавшего на полу, заметила старшая дома, которая выходила на улицу прогреть машину. Она же позвонила на станцию скорой помощи.

По следам крови, оставленным мужчиной возле дома, сыщики стали устанавливать маршрут его движения. Их работа осложнялась плохой погодой: в ту ночь был сильный мороз и вьюга. Эти факторы мешали трудиться и следовой собаке. Следы время от времени терялись, местами было темно и полицейские подсвечивали дорогу фонариком.

Наконец собака привела оперативников к одному из частных домов. Находившуюся там компанию стражи порядка доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность одного из этих людей к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания.