Библиотекарь из Благовещенска пыталась через суд оспорить отстранение от работы из-за нежелания вакцинироваться

Отстранение признали законным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске сотрудница библиотеки отказалась делать прививку от коронавируса, в результате чего ее отстранили от работы. Женщина решила отстоять свои права и обратилась с иском в суд, пытаясь оспорить это решение. Горожанка аргументировала это тем, что ее профессия не относится к рискованным, и шанс заразиться на работе у нее минимален.

Суд все равно встал на сторону работодателя. В пресс-службе ведомства рассказали, что отстранили библиотекаря еще в сентябре. В иске она заявила, что вакцинация нарушает ее конституционные права. Однако в суде нашли документ, который обязует библиотекарей привиться.

- Рассматривая иск, суд пришел к выводу, что должность библиотекаря хоть и не входит в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, но в силу Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н и Постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской области от 01.07.2021 № 6 отнесена к категории должностей, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, – отметили в суде.

Отстранение признали законным. Специалисты посчитали, что такое решение принято в первую очередь для сохранения здоровья других работников и посетителей. А это соответствует причинам для «возможного ограничения прав и свобод гражданина» и не нарушает Конституцию.