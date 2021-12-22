Амурский боец ММА принимает участие в бойцовском реалити

Вышло уже четыре эпизода Фото: минспорта

Боец смешанного стиля из Приамурья Кирилл Соловьев стал участником реалити Fight camp. По словам создателей, это первый проект такого плана в России. В нем принимают участие 16 спортсменов из разных уголков страны, которые живут и тренируются под одной крышей. Тот, кто проявит себя лучше других, получит крупный денежный приз, пишет региональное министерство спорта.

Поучаствовать в реалити 21-летнему Кириллу предложил Роман Резник. В ММА парень уже пять лет и мечтает о профессиональной спортивной карьере. Поэтому от проекта Кирилл решил не отказываться.

В доме, где живут бойцы, амурчанин оказался одним из последних. К тому времени участники уже успели познакомиться друг с другом. Но, как признался сам Кирилл, особого дискомфорта он не испытал. А вот к камерам привыкал дольше.

- Сложно было первое время. Позже я уже привык и вел себя естественно при камерах, и интервью давал спокойно, - поделился Кирилл.

Как рассказал участник, основным занятием в лагере являются тренировки. Они проходят дважды в день под руководством опытных наставников. Развивают спортсменов не только физически. Так, для бойцов проводили занятия по английскому языку, работал психолог. Были у спортсменов и гости: комики одного из популярных телешоу, а также известный исполнитель Баста.

Вышло уже четыре эпизода. Следующий ожидается 25 декабря.