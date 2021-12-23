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Здоровье23 декабря 2021 0:21

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 декабря 2021: мэр ответил, когда отменят QR-коды

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 23 декабря 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Глава амурской столицы поделился своим мнением

Глава амурской столицы поделился своим мнением

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Благовещенска обратились к мэру города Олегу Имамееву во время прямого эфира. Они задали ему волнующий вопрос: когда же отменят коды о вакцинации? Глава амурской столицы поделился своим мнением на этот счет.

- Надеюсь, что это закончится тогда, когда закончится пандемия. Я считаю, что это (QR-коды. – ред.) объективное и правильное требование. Ведь мы должны заботиться не только о себе, но и об окружающих людях, - ответил на вопрос мэр.

Помимо этого он посоветовал благовещенцам из-за тяжелой эпидемиологической обстановки провести новогодние праздники в кругу семьи.

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