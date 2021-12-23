Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 4:00

Как жил Благовещенск 100 лет назад?

«Комсомолка» отправилась в архив и почитала газеты вековой давности
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Темы, поднимаемые современными журналистами, не так уж отличаются от передовиц столетней давности

Темы, поднимаемые современными журналистами, не так уж отличаются от передовиц столетней давности

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

На дворе 2021 год. Благовещенск волнует только одно - пандемия. Вокруг новости про коронавирус, про заболевших и умерших. Немало пишут журналисты и о добре - оно ведь тоже нужно. Не обходится и без трагедий - аварий, пожаров, убийств…

Но было ли так всегда? Мы решили выяснить, что волновало амурчан и о чём писали СМИ в далеком 1921 году, и отправились в Государственный архив Амурской области.

«Они сегодня не завтракали»

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь листать страницы газет - мольбы о помощи. В области бушевал голод. «Вы сегодня завтракали? А они нет!» - такой душераздирающий заголовок встречает нас на первой странице одной из газет.

«Часто мы проходим мимо сборщиков, обращающихся к нам со своей кружкой, мимо витрин, на которых наклеена бумажка с надписью «Здесь принимаются пожертвования в пользу голодающих». Равнодушие это вызвано тем, что мы недостаточно еще прониклись сознанием того, сколь воистину ужасно, кошмарно положение сотен тысяч людей», - пишут тогдашние журналисты и приводят жуткий пример: крестьянин выбросил с борта парохода в воду маленькую девочку. Такие случаи стали обыденностью.

Автор рассказывает, что почти все дети обречены на гибель. Некоторых бросили родители, кто-то ушел в лес и там одичал так, что теперь боится взрослых. Ребята питались там кореньями, но с наступлением холодов их жизнь точно была обречена.

«Все ли мы сделали для того, чтобы рассеять этот сплошной кошмар? - задается вопросом автор статьи и тут же отвечает: - Нет, не все! Ибо мы не проходили бы тогда равнодушно мимо сборщиков, мимо призывных витрин. Если бы мы прониклись неослабленным сознанием всего этого, мы отдали бы все. Все, чтобы спасти детишек и взрослых, чтобы вырвать жертвы из цепких рук голода».

Тогда в области бушевал голод

Тогда в области бушевал голод

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В конце журналист подчеркивает, что именно от окружающих зависит жизнь тысяч людей, в том числе и маленьких детей.

Ниже, в другой публикации, сообщается о выпуске Облкомитетом воззвания ко всем слоям населения Приамурья с просьбой о помощи голодающим. Там же указ: создать во всех населенных пунктах, учреждениях и предприятиях комитеты помощи голодающим. По данным издания, тогда в стране голодали 2,5 миллиона человек.

Грабежи и нападения

Теме криминала уделялось совсем мало места - как правило, один-два абзаца где-нибудь в уголочке. Вероятно, освещать еще и убийства, когда вокруг голод и гражданская война, журналисты мало хотели. Примечательно, что названия населенных пунктов не упоминались, зато прописывались имена пострадавших и их адреса.

Приведём несколько примеров из криминальной хроники 1921 года:

• 4 октября к мужчине по имени Моисей Гуторман зашли два пьяных человека. Один, с револьвером в руках, отметил, что надо бы им «посчитаться». После мужчина приставил оружие к груди сидевшему в помещении командиру партизанского отряда Мошковичу. Тот успел вырвать револьвер из рук преступника, и пьяные парни убежали.

• Начальник милиции в Тамбовке рассказал о новостях на месте. Он поведал, что помимо него в селе работают еще три милиционера. По его словам, в окрестностях по дорогам происходят террор и грабежи. Преступники разъезжают там почти каждый день.

• На одной из усадеб было найдено тело неизвестного мужчины, предположительно 50 лет.

А за окном - война

Кроме того, в 1921-м еще шла гражданская война (1917 - 1922 гг.). Обойти эту тему вниманием местные журналисты никак не могли. Так, одним из найденных нами материалов стала статья под названием «Что дали большевики». В ней автор вспоминает, что в октябре 1917 года представители этой партии дали много обещаний, и разбирается, какие из них на самом деле исполнили.

«Они дали вместо мира нескончаемую войну, ужасную гражданскую войну с бесчисленными внешними и внутренними фронтами, вместо хлеба - голод, холод, обнищание», - пишет журналист.

По его мнению, партия обманула народ. Автор статьи вспоминает, что большевики когда-то обещали давать крестьянам и казакам землю без выкупа - а вместо этого «советские чиновники по своему произволу отрезают землю для коммун и советских хозяйств, в которых кроме бесхозяйственности и отчаянных дармоедов ничего нет». Как итог, пишет журналист, - земельные споры, вражда между крестьянством, ревизии, конфискация и никакой уверенности в завтрашнем дни.

Помимо этого, партия обещала народу свободу печати, собраний, свободный суд. По факту же, как говорится в статье, издавались только большевистские газеты, которые хвалили и рассказывали небылицы о райской жизни:

«Других газет нет. Сказавшего правду о большевиках, раскрывшего злоупотребления ожидает горькая участь. Вместо правосудия воцарилось самоуправство. Неприкосновенности личности нет».

Решить проблему, считает автор, можно лишь объединившись. Он предлагает народу сделать именно это, забыв о мелких разногласиях.

Жизнь за рубежом

Сейчас мы публикуем много интервью с путешественниками. Такие истории были и 100 лет назад, только в другом формате - поездки тогда редко приравнивались к развлечению и отдыху.

Одна из историй называется «Из Туркестана на Дальний Восток». Автор рассказывает, что «после неоднократных ранений на войне и скитания по лазаретам» судьба занесла его в Туркестан. Там ему удалось добиться эвакуации на родину - на Дальний Восток.

«До нас доходили слухи, что в России голод. И не хотелось мне ехать, да и у нас-то было не совсем хорошо. Но я все-таки захотел быть на родине и начал эвакуироваться, или скитаться по городам, так как документы мне давались не дальше как от города до города, не дальше как на одну губернию», - пишет рассказчик.

Из-за этого мужчине приходилось оставаться в каждом городе на 5-7 дней, но зато так он познакомился со многими населенными пунктами РСФСР. Правда, автор не стал описывать каждый: по его словам, разнообразия в них было мало, а общая картина в целом одна и та же.

В Перовске (сейчас Кызылорда - город в Казахстане. - Ред.) возникла проблема с поездом - из-за поломки. Пассажирам пришлось пробыть там несколько суток, только потом к ним пришла делегация от паровозной бригады и сообщила, что если они хотят ехать, то нужно собрать по пять тысяч рублей от вагона (по курсу на конец 2019 года - 1 887 500 современных рублей. - Ред.). Деньги собрали и отправились в Казалинск (ещё один город в Казахстане).

С теми же приключениями автор проехал еще несколько мест. На каждой станции видел красивые яркие вывески: «Питательный пункт», «Столовая для голодающих». Только где расположены эти пункты, было неясно. Из этого рассказчик сделал вывод, что помещение находится или в бывшем сумасшедшем доме, или в бараках скотобойни.

«Пока туда доберетесь, обратно не в силах будете ноги волочить, если у вас не было с собой хотя бы краюшки хлеба», - пишет мужчина и рассказывает, что сам потратил немало времени на поиски столовой. А когда дошёл, то обнаружил - из-за «несвоевременного получения топлива открыта столовая не будет». В итоге люди так и остались голодными.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Проблемы у народа были, есть и будут. И хотя, на первый взгляд, ситуация столетней давности отличается от современной, некоторые параллели все же можно провести.

Тогдашний голод - сегодняшний кризис. Из-за пандемии у многих упали доходы, некоторые компании разорились или закрылись из-за угрозы такого исхода. Да, люди не умирают от голода, но многие всё же страдают от того, что денег на жизнь не хватает.

Отношение к власти тоже осталось похожим: по сей день появляются заметки об обещаниях, которые мэры и губернаторы позабыли. И до сих пор остаётся актуальной поговорка «Обещанного три года ждут».

А о криминале и говорить нечего - от него не убежать. Кражи, убийства и иные преступления происходят в 2021 году так же, как и сто лет назад. Только знаем мы, пожалуй, о большем количестве случаев - благодаря гаджетам и интернету.

Интересное