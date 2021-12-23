Как жил Благовещенск 100 лет назад?

Темы, поднимаемые современными журналистами, не так уж отличаются от передовиц столетней давности Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

На дворе 2021 год. Благовещенск волнует только одно - пандемия. Вокруг новости про коронавирус, про заболевших и умерших. Немало пишут журналисты и о добре - оно ведь тоже нужно. Не обходится и без трагедий - аварий, пожаров, убийств…

Но было ли так всегда? Мы решили выяснить, что волновало амурчан и о чём писали СМИ в далеком 1921 году, и отправились в Государственный архив Амурской области.

«Они сегодня не завтракали»

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь листать страницы газет - мольбы о помощи. В области бушевал голод. «Вы сегодня завтракали? А они нет!» - такой душераздирающий заголовок встречает нас на первой странице одной из газет.

«Часто мы проходим мимо сборщиков, обращающихся к нам со своей кружкой, мимо витрин, на которых наклеена бумажка с надписью «Здесь принимаются пожертвования в пользу голодающих». Равнодушие это вызвано тем, что мы недостаточно еще прониклись сознанием того, сколь воистину ужасно, кошмарно положение сотен тысяч людей», - пишут тогдашние журналисты и приводят жуткий пример: крестьянин выбросил с борта парохода в воду маленькую девочку. Такие случаи стали обыденностью.

Автор рассказывает, что почти все дети обречены на гибель. Некоторых бросили родители, кто-то ушел в лес и там одичал так, что теперь боится взрослых. Ребята питались там кореньями, но с наступлением холодов их жизнь точно была обречена.

«Все ли мы сделали для того, чтобы рассеять этот сплошной кошмар? - задается вопросом автор статьи и тут же отвечает: - Нет, не все! Ибо мы не проходили бы тогда равнодушно мимо сборщиков, мимо призывных витрин. Если бы мы прониклись неослабленным сознанием всего этого, мы отдали бы все. Все, чтобы спасти детишек и взрослых, чтобы вырвать жертвы из цепких рук голода».

Тогда в области бушевал голод Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В конце журналист подчеркивает, что именно от окружающих зависит жизнь тысяч людей, в том числе и маленьких детей.

Ниже, в другой публикации, сообщается о выпуске Облкомитетом воззвания ко всем слоям населения Приамурья с просьбой о помощи голодающим. Там же указ: создать во всех населенных пунктах, учреждениях и предприятиях комитеты помощи голодающим. По данным издания, тогда в стране голодали 2,5 миллиона человек.

Грабежи и нападения

Теме криминала уделялось совсем мало места - как правило, один-два абзаца где-нибудь в уголочке. Вероятно, освещать еще и убийства, когда вокруг голод и гражданская война, журналисты мало хотели. Примечательно, что названия населенных пунктов не упоминались, зато прописывались имена пострадавших и их адреса.

Приведём несколько примеров из криминальной хроники 1921 года:

• 4 октября к мужчине по имени Моисей Гуторман зашли два пьяных человека. Один, с револьвером в руках, отметил, что надо бы им «посчитаться». После мужчина приставил оружие к груди сидевшему в помещении командиру партизанского отряда Мошковичу. Тот успел вырвать револьвер из рук преступника, и пьяные парни убежали.

• Начальник милиции в Тамбовке рассказал о новостях на месте. Он поведал, что помимо него в селе работают еще три милиционера. По его словам, в окрестностях по дорогам происходят террор и грабежи. Преступники разъезжают там почти каждый день.

• На одной из усадеб было найдено тело неизвестного мужчины, предположительно 50 лет.

А за окном - война

Кроме того, в 1921-м еще шла гражданская война (1917 - 1922 гг.). Обойти эту тему вниманием местные журналисты никак не могли. Так, одним из найденных нами материалов стала статья под названием «Что дали большевики». В ней автор вспоминает, что в октябре 1917 года представители этой партии дали много обещаний, и разбирается, какие из них на самом деле исполнили.

«Они дали вместо мира нескончаемую войну, ужасную гражданскую войну с бесчисленными внешними и внутренними фронтами, вместо хлеба - голод, холод, обнищание», - пишет журналист.

По его мнению, партия обманула народ. Автор статьи вспоминает, что большевики когда-то обещали давать крестьянам и казакам землю без выкупа - а вместо этого «советские чиновники по своему произволу отрезают землю для коммун и советских хозяйств, в которых кроме бесхозяйственности и отчаянных дармоедов ничего нет». Как итог, пишет журналист, - земельные споры, вражда между крестьянством, ревизии, конфискация и никакой уверенности в завтрашнем дни.

Помимо этого, партия обещала народу свободу печати, собраний, свободный суд. По факту же, как говорится в статье, издавались только большевистские газеты, которые хвалили и рассказывали небылицы о райской жизни:

«Других газет нет. Сказавшего правду о большевиках, раскрывшего злоупотребления ожидает горькая участь. Вместо правосудия воцарилось самоуправство. Неприкосновенности личности нет».

Решить проблему, считает автор, можно лишь объединившись. Он предлагает народу сделать именно это, забыв о мелких разногласиях.

Жизнь за рубежом

Сейчас мы публикуем много интервью с путешественниками. Такие истории были и 100 лет назад, только в другом формате - поездки тогда редко приравнивались к развлечению и отдыху.

Одна из историй называется «Из Туркестана на Дальний Восток». Автор рассказывает, что «после неоднократных ранений на войне и скитания по лазаретам» судьба занесла его в Туркестан. Там ему удалось добиться эвакуации на родину - на Дальний Восток.

«До нас доходили слухи, что в России голод. И не хотелось мне ехать, да и у нас-то было не совсем хорошо. Но я все-таки захотел быть на родине и начал эвакуироваться, или скитаться по городам, так как документы мне давались не дальше как от города до города, не дальше как на одну губернию», - пишет рассказчик.

Из-за этого мужчине приходилось оставаться в каждом городе на 5-7 дней, но зато так он познакомился со многими населенными пунктами РСФСР. Правда, автор не стал описывать каждый: по его словам, разнообразия в них было мало, а общая картина в целом одна и та же.

В Перовске (сейчас Кызылорда - город в Казахстане. - Ред.) возникла проблема с поездом - из-за поломки. Пассажирам пришлось пробыть там несколько суток, только потом к ним пришла делегация от паровозной бригады и сообщила, что если они хотят ехать, то нужно собрать по пять тысяч рублей от вагона (по курсу на конец 2019 года - 1 887 500 современных рублей. - Ред.). Деньги собрали и отправились в Казалинск (ещё один город в Казахстане).

С теми же приключениями автор проехал еще несколько мест. На каждой станции видел красивые яркие вывески: «Питательный пункт», «Столовая для голодающих». Только где расположены эти пункты, было неясно. Из этого рассказчик сделал вывод, что помещение находится или в бывшем сумасшедшем доме, или в бараках скотобойни.

«Пока туда доберетесь, обратно не в силах будете ноги волочить, если у вас не было с собой хотя бы краюшки хлеба», - пишет мужчина и рассказывает, что сам потратил немало времени на поиски столовой. А когда дошёл, то обнаружил - из-за «несвоевременного получения топлива открыта столовая не будет». В итоге люди так и остались голодными.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Проблемы у народа были, есть и будут. И хотя, на первый взгляд, ситуация столетней давности отличается от современной, некоторые параллели все же можно провести.

Тогдашний голод - сегодняшний кризис. Из-за пандемии у многих упали доходы, некоторые компании разорились или закрылись из-за угрозы такого исхода. Да, люди не умирают от голода, но многие всё же страдают от того, что денег на жизнь не хватает.

Отношение к власти тоже осталось похожим: по сей день появляются заметки об обещаниях, которые мэры и губернаторы позабыли. И до сих пор остаётся актуальной поговорка «Обещанного три года ждут».

А о криминале и говорить нечего - от него не убежать. Кражи, убийства и иные преступления происходят в 2021 году так же, как и сто лет назад. Только знаем мы, пожалуй, о большем количестве случаев - благодаря гаджетам и интернету.