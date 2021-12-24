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Здоровье23 декабря 2021 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 декабря 2021: за сутки обследовано больше 3 тысяч человек

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 24 декабря 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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С нарастающим итогом зарегистрировано 52 496 случаев

С нарастающим итогом зарегистрировано 52 496 случаев

Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За минувшие 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 251 амурчанину. По информации Роспотребнадзора, из заболевших 180 человек не привиты против COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %.

У 226 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (90%), у 24 – в виде пневмонии (9%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 52 496 случаев, показатель заболеваемости составляет 6714,37 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 538 673 человек, в том числе за последние сутки – 3 419.

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