Побег из больницы и убийство на праздник: как амурчане работали в Новый год

Дед Мороз бывает и таким! Фото: Влад КОМЯКОВ

Большинство амурчан 31 декабря заняты предновогодними хлопотами: режут салаты, прячут от детей подарки, докупают недостающие продукты, вытаскивают самую красивую скатерть для праздничного стола. Но есть люди, которые даже в Новый год продолжают работать, кто-то по долгу службы, а кто-то по воле обстоятельств.

«Избитая» курица

Ночь с 31 декабря на 1 января нередко проводят на работе повара и официанты кафе и ресторанов. О банкете, который начался за полчаса до Нового года, рассказал благовещенец Вячеслав, шеф-повар.

- Я работал шеф-поваром в довольно дорогом ресторане, не в Амурской области, на 31 число вызвался сам - уступил всем семейным коллегам этот день, так как сам холост и на тот момент был далеко от всех родственников. Все равно бы встречал один, а так хотя бы коллеги рядом, - рассказывает Вячеслав. - Вечер был жарким. Когда стало полегче, мы расслабились, накрыли стол себе и сели ждать речь президента.

Однако спокойно дождаться обращения к народу у коллектива ресторана не получилось. Появились новые посетители.

- Как назло, оставались места, чтобы их посадить, - с досадой говорит шеф-повар. - И заказ у них был огромный. В том числе фаршированная курица. Стоим, готовим… и в самый ответственный момент эта несчастная курица, уже нашпигованная всем необходимым, выскальзывает из рук и падает. Еще и под ноги попала, куда-то отлетела. Но времени переделывать нет. Мы, недолго думая, решили просто ее помыть и запечь - все равно термическую обработку пройдет. Так и сделали, подали на стол и сели все же праздновать. А потом смотрим, такой огромный мужчина идет к нашему столу. Думал - все, скандал, увольнение, приготовился всю вину брать на себя… А он сказал: «Мужики, курица потрясающая!» и вручил нам приличные чаевые. И такое бывает.

Взволнованная жена

Ни для кого не секрет, что врачи работают всегда, и Новый год не исключение. Нередко нужного врача могут даже в его выходной экстренно вызвать в больницу. Роман Матвеев (имя изменено по просьбе респондента), анестезиолог, не раз отмечал праздники в операционной.

- Два случая помню, которые сейчас кажутся смешными, но тогда… - улыбается Роман. - Первый: дежурил я в ночь с 31-го на 1-е. А эта ночь всегда неспокойная. Обязательно либо пьяная драка, либо пальцы кому-нибудь петардами оторвет. Сидим в ожидании. Привезли человека с ранением, и мы начинаем подозревать, что он употребляет запрещенные вещества. Но поставить точный диагноз мы не можем: нарколога нет, он уже час как празднует. А ведь в таких ситуациях очень важно знать наверняка, чтобы анестезия не усугубила положение. Ну, что делать? Пришлось по обычному сценарию лечить, мы ж не звери, чтобы человека даже не обезболить. Разбирались во всем уже на следующий день, но главное - жизнь спасли.

Вторая история, признается Роман, скорее про его жену.

- Решил я как-то 31 числа сбегать из больницы домой на пять минут - детей и жену поздравить. Жили тогда рядом, дежурство на удивление спокойное, - вспоминает медик. - Естественно, долго быть дома не мог, помчался обратно на работу, пообещал жене позвонить, как добегу. Добежал, а меня сразу в операционную - и на шесть часов. Все это время моя супруга сидела и думала, не стукнули ли меня какие-нибудь пьяные празднующие по голове. В общем, после операции отзвонился, все объяснил. Но сказала мне жена, чтобы никогда больше я вот так на праздник не сбегал, а сидел уже до утра на работе. Вроде бы и правильно, но так обидно!

Преступление в ночь на 31-е

По долгу службы работают даже в самый волшебный праздник следователи. Их график зависит не от праздничных дней, а от процессуальных сроков, которые важны при рассмотрении материалов проверок, заявлений и ходатайств. Под стражей содержатся подозреваемые, и по ним необходимо принять какие-то решения.

- Дежурный следователь обязан не только расследовать текущие дела, но и выезжать на новые происшествия. Естественно, очереди из желающих подежурить в новогодние праздники не стоит, но есть график, и это часть работы, - объясняет Антон Бряхин, руководитель следственного отдела по городу Белогорску Следственного управления СК России по Амурской области.

Конечно, даже дежурные сотрудники Следственного комитета празднуют Новый год. Современные средства связи позволяют не находиться в это время в кабинете. Но в любой момент служащего могут вырвать из семейной идиллии.

- В ночное время или в праздники, если есть свободное время, следователь, как и каждый человек, стремится побыть с семьей. Поэтому встреча Нового года проходит в обычном формате с учетом того, что в любой момент может прозвучать звонок дежурного телефона. Вот тогда бросается все, и следователь спешит вместе со следственно-оперативной группой на место происшествия, - продолжает Антон Бряхин. - Этот выезд может затянуться на неопределенное время, так как только осмотр места происшествия занимает несколько часов, а еще надо дать необходимые поручения членам группы, допросить свидетелей, оформить необходимые документы, провести другие следственные действия применительно к конкретному случаю.

К счастью, в Амурской области в новогоднюю ночь преступления, на которые выезжают следователи, совершаются достаточно редко.

- Учитывая холодное время года и склонность некоторых граждан к злоупотреблению спиртными напитками, бывает, что эти люди в крепком подпитии выходят на улицу и замерзают. При обнаружении таких тел следователь обязательно прибывает на место, чтобы при осмотре определить, нет ли криминальной составляющей, - отмечает Антон Бряхин.

Но бывают и более жуткие истории, например убийства.

- Случилось это несколько лет назад в одном из сел Белогорского района. В то время, будучи еще следователем, мне пришлось расследовать одно убийство, совершенное как раз накануне Нового года. 30 декабря парень пригласил девушку домой, чтобы вместе отпраздновать, но в ходе возникшей ссоры в ночь на 31 декабря ее убил, - рассказывает Антон Бряхин. - Чтобы скрыть следы преступления, этот человек поджег дом и скрылся. Всю новогоднюю ночь после тушения пожара мы со следственно-оперативной группой работали на месте.

При первоначальном осмотре все выглядело как несчастный случай, неосторожное обращение с огнем. Однако тщательное изучение места пожара и останков погибшей привели к другим выводам. Ближайшие две недели все силы были брошены на раскрытие убийства и задержание виновного. 15 января подозреваемый был задержан и под давлением собранных улик дал признательные показания.

- Впоследствии, кстати, на суде он отказался от своих слов, - продолжает Антон Бряхин. Но работа в новогоднюю ночь принесла свои плоды - на основе собранных доказательств суд приговорил этого гражданина к длительному сроку лишения свободы.

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Весточка из прошлого

В СССР существовали профессии, о которых сейчас, из-за современных технологий, стали забывать - например, телеграфист, который был связующей ниточкой между городами и районами.

Галина Яковлевна, ныне пенсионерка, в молодости трудилась на телеграфе и неоднократно дежурила в новогоднюю ночь. Выбирать себе график возможности не было. Праздновать на работе - некогда, ведь поток телеграмм перед праздником был огромным: за смену одному человеку приходилось обрабатывать около 600. Конечно, бывали поломки и проблемы.

- Связи ломались, аппараты. А бывало - связь не идет, - рассказывает Галина Яковлевна. - Был один случай с Экимчаном: у них прерывалась связь - есть, потом нет, опять есть, снова нет. Весь телеграф на ноги поднялся, думаем, в чем же дело. Наши уже связались с районом, попросили - пусть монтеры выйдут на линию и проверят, что случилось: может, где с проводами проблемы, снегом завалило. И что вы думаете? Оказалось, что медведь там в округе не уснул. А на улице ветер, провода гудят, мишка думает - пчелы, подойдет к столбу и колотит его лапой. Пришлось этого мишку убить.