В Благовещенске мобильные пункты вакцинации завершают работу

В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные пункты вакцинации в областной столице завершают свою работу. За прививкой от коронавируса горожанам рекомендуют обращаться в поликлиники. На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева сообщила о резком снижении темпов вакцинации, в том числе в мобильных пунктах, где ежедневно прививаются единицы горожан.

- Если на предыдущей неделе мы вакцинировали в области порядка 11-13 тысяч человек, то на минувшей неделе было вакцинировано чуть меньше 5 тысяч амурчан. Это крайне низкие темпы вакцинации. Мы вынуждены снять медицинские бригады с торговых центров, потому что держать врачей там крайне нерационально. Продолжим прививать население на базе поликлиник, кроме того максимально усилим оказание помощи пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, - заявила Леонтьева.

На сегодняшний день в Приамурье полный курс вакцинации прошло 72,6% от плана (подлежит вакцинации 80% прикрепленного населения). Доля вакцинированных среди населения старше 60 лет - 57,96%.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет:

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день 114 663 дозы. Всего в регион с начала прививочной кампании поступило 563 870 доз вакцины от COVID-19. Настаиваю, чтобы активизировали работу в районах, где на остатках еще есть нереализованная вакцина. Особое внимание на детское население и беременных женщин, - отметила Светлана Леонтьева.

На сегодняшний день на учете стоит больше 2 000 беременных женщин на сроке больше 22 недель, от новой коронавирусной инфекции вакцинировано только 600 из них. Чтобы снизить риски, связанные с заражением этой категории, главам муниципалитетов поручили активизировать работу по привлечению беременных женщин к вакцинации.