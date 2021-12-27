Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 декабря 2021: выявлено еще 154 нарушения антиковидных мер

В в вечернее время прошли проверки заведений общепита совместно с полицией Фото: Правительство Амурской области

За прошедшую неделю проверки по соблюдению ограничений по коронавирусу в Амурской области прошли на 190 объектах. Об этом на заседании оперативного штаба доложил начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции Евгений Ковтун.

По данным ведомства, всего выявлено 154 административных правонарушения. Всего с начала года выявлено и задокументировано 4 874 административных правонарушения по рассматриваемой статье КоАП. Из них по линии нарушения QR-кодов – 120 правонарушений.

По линии выявления нарушений требований применения QR-кодов за неделю выявили 3 нарушения. Все на территории Благовещенска.

В в вечернее время прошли проверки заведений общепита совместно с полицией, управлением потребительского рынка города Благовещенска. Проверены 18 объектов, а также все посетители этих объектов (197 человек).

Проверяли соблюдение требований применения QR-кодов. В результате проведённой проверки один человек (физическое лицо) был привлечен к административной ответственности за нахождение в кафе без QR-кода. Материалы в отношении должностного лица, нарушившего требования применения QR-кодов, находятся на рассмотрении для составления протокола.

Евгений Ковтун отметил, что результаты проверок говорят о том, что в основном установленные ограничения выполняются, по крайней мере, в Благовещенске.

За неделю решения о приостановлении деятельности предприятий суды не принимали.