Амурчан просят помочь собрать деньги на похороны погибшего в аварии отца нескольких детей

Алексей был главным кормильцем в семье @tynda_news

Амурчан просят помочь в сборе средств для похорон жителя Тынды – Алексей Логинов погиб 26 декабря, наехав на леерное ограждение. У мужчины остались жена и двое детей. Еще двоих ребят семья практически усыновила.

Родственники амурчанина рассказывают, что семья непросто переживает гибель отца. Особенно сильно страдают дочери – девочки 12 и 4 лет. Алексей был главным кормильцем в семье.

- Для них отец был всем, самый светлый и святой человек. Никого так не любили, как его. Естественно, им сейчас очень тяжело. Это очень большая трагедия и для его супруги. Она и Алексей были в процессе усыновления ещё двоих детей из детского дома. Теперь же она осталась одна со всем этим. Мы надеемся, что собранные деньги помогут оплатить похороны и продержаться первое время, - рассказали в семье погибшего.

Сбор денег происходит по просьбе супруги Алексея по номеру его родственников, так как собственная карта женщины недоступна и снять оттуда деньги она не может.

Помочь семье амурчане могут с помощью перевода:

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