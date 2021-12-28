Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 декабря 2021: порядка 1800 человек заболели за неделю

Среди взрослых заболеваемость падает
Фото: Олег Укладов
В Приамурье на 51 неделе зарегистрировано 1 789 случаев COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным специалистов, показатель заболеваемости составляет 228,8 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 2,8%.
Кроме того, 91,6% от общего числа заболевших не делали прививки.
Случаи заболевания распределились следующим образом:
- г. Благовещенск – 555 случаев;
- г. Свободный – 173 случая;
- Тамбовский район – 133 случая;
- г. Райчихинск – 109 случаев;
- Ивановский район – 106 случаев;
- г. Зея – 92 случая;
- Константиновский район – 75 случаев;
- Зейский район – 52 случая;
- Михайловский район – 48 случаев;
- Сковородинский район – 48 случаев;
- Благовещенский район – 45 случаев;
- г. Тында – 43 случая;
- г. Белогорск – 40 случаев;
- Свободненский район – 34 случая;
- Магдагачинский район – 31 случай;
- Серышевский район – 31 случай;
- Завитинский район – 30 случаев;
- Ромненский район – 25 случаев;
- Архаринский район – 25 случаев;
- г. Шимановск – 24 случая;
- Мазановский район – 22 случая;
- Октябрьский район – 16 случаев;
- Селемджинский район – 11 случаев;
- Тындинский район – 6 случаев;
- Белогорский район – 6 случаев;
- Бурейский район – 5 случаев;
- Шимановский район – 4 случая.
Заболевание в форме ОРВИ переносят 84,1% зараженных, пневмония наблюдается у 15,6%. У 0,3% нет симптомов вируса.
Большинство (76,7% заболевших) – это взрослое население, из них:
30-49 лет – 31,1%
0-17 лет – 23,3%
50-64 года – 18,8%
старше 65 лет – 17,9%
18-29 лет – 8,9%
Кроме того, наблюдается рост заболеваемости среди детей на 8,9%. Среди взрослых, наоборот, отмечается снижение на 5,8%, наибольшее среди лиц 65 лет и старше – на 13%.
Под медицинским наблюдением находится 5 394 человека, контактировавших с ковидными больными.