Поликлиники Благовещенска опубликовали график работ на каникулы

Врачи примут пациентов и в праздники Фото: минздрав Амурской области

Поликлиники и больницы Благовещенска будут принимать пациентов даже в выходные дни, сообщают в администрации. Публикуем график работ медучреждений.

Городская поликлиника № 1 (ул. Калинина, 82):

31.12.2021 — с 8:00 до 13:00

03.01.2022 — с 8:00 до 13:00

(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)

04.01.2022 — с 8:00 до 13:00

(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, врач-хирург, рентген-кабинет, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)

05.01.2022 — с 8:00 до 13:00

06.01.2022 — с 8:00 до 13:00

(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)

08.01.2022 — с 8:00 до 13:00

(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, врач-хирург, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)

Регистратура: 52-65-07, 33-27-14

Офис врача общей практики (ул. Кантемирова, 11/1):

Прием врача:

31.12.2021 — с 8:00 до 13:00

03.01.2022 — с 8:00 до 13:00

04.01.2022 — с 8:00 до 13:00

05.01.2022 — с 8:00 до 13:00

06.01.2022 — с 8:00 до 13:00

08.01.2022 — с 8:00 до 13:00

Регистратура: 47-66-27

Городская поликлиника № 2 (ул. 50 лет Октября, 195/1):

31.12.2021 — с 08:00 до 14:00

03.01.2022 — с 08:00 до 14:00

04.01.2022 — с 08:00 до 14:00

05.01.2022 — с 08:00 до 14:00

06.01.2022 — с 08:00 до 14:00

08.01.2022 — с 08:00 до 14:00

(дежурная бригада в поликлинике, обслуживание вызовов на дому, работа кабинета вакцинации от COVID-19)

Регистратура: 42-45-48, 42-41-39

Офис врача общей практики (ул. Зеленая, 79А/1):

31.12.2021 — с 08:00 до 14:00

03.01.2022 — с 08:00 до 14:00

04.01.2022 — с 08:00 до 14:00

05.01.2022 — с 08:00 до 14:00

06.01.2022 — с 08:00 до 14:00

08.01.2022 — с 08:00 до 14:00

(прием врача-терапевта, оказание неотложной помощи на дому, отбор мазков на дому, выписка рецептов по ДЛО, листков временной нетрудоспособности)

Телефон: 52-42-84

Городская поликлиника № 3 (ул. Театральная, 28):

31.12.2021 — с 08:00 до 14:00

03.01.2022 — с 08:00 до 14:00

04.01.2022 — с 08:00 до 14:00

05.01.2022 — с 08:00 до 14:00

06.01.2022 — с 08:00 до 14:00

08.01.2022 — с 08:00 до 14:00

(дежурная бригада в поликлинике, обслуживание вызовов на дому, работа кабинета вакцинации от COVID-19)

Регистратура: 77-24-24, 77-24-25

Городская поликлиника № 4 (ул. Амурская, 213):

31.12.2021 — с 08:00 до 14:00

03.01.2022 — с 08:00 до 14:00

04.01.2022 — с 08:00 до 14:00

05.01.2022 — с 08:00 до 14:00

06.01.2022 — с 08:00 до 14:00

08.01.2022 — с 08:00 до 14:00

(дежурный терапевт, кабинет № 37 — пациенты с ОРВИ, с признаками COVID-19)

Вызов на дом - 99-15-80, 99-15-79

Электронная регистратура:

99-15-55, 99-15-89, 99-15-78

Детская городская клиническая больница (ул. Больничная, 45):

31.01.2021 — с 9:00 до 14:00

03.01.2022 — с 9:00 до 14:00

04.01.2022 — с 9:00 до 14:00

05.01.2022 — с 9:00 до 14:00

06.01.2022 — с 9:00 до 14:00

08.01.2022 — с 9:00 до 14:00

Телефоны регистратур:

детская поликлиника № 1 (ул. Институтская, 2) — 77-29-49

детская поликлиника № 2 (ул. Зейская, 72) — 77-29-39

детская поликлиника № 3 (ул. Политехническая, 38/44) — 46-24-77, 8-909-819-19-89

детская поликлиника № 4 (ул. Больничная, 45/1) — 77-29-29

Работа неотложной помощи — 77-29-29

01.01.2022 — с 9:00 до 14:00

02.01.2022 — с 9:00. до 14:00

07.01.2022 — с 9:00 до 14:00

09.01.2022 — с 9:00 до 14:00

Детская стоматологическая поликлиника (ул. Шимановского, 27А):

круглосуточный режим работы