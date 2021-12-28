Поликлиники Благовещенска опубликовали график работ на каникулы

Врачи примут пациентов и в праздники Фото: минздрав Амурской области
Поликлиники и больницы Благовещенска будут принимать пациентов даже в выходные дни, сообщают в администрации. Публикуем график работ медучреждений.
Городская поликлиника № 1 (ул. Калинина, 82):
31.12.2021 — с 8:00 до 13:00
03.01.2022 — с 8:00 до 13:00
(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)
04.01.2022 — с 8:00 до 13:00
(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, врач-хирург, рентген-кабинет, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)
05.01.2022 — с 8:00 до 13:00
06.01.2022 — с 8:00 до 13:00
(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)
08.01.2022 — с 8:00 до 13:00
(дежурные врачи-терапевты (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дом), неотложная помощь, врач-хирург, прием пациентов с ОРВИ в кабинете № 10)
Регистратура: 52-65-07, 33-27-14
Офис врача общей практики (ул. Кантемирова, 11/1):
Прием врача:
31.12.2021 — с 8:00 до 13:00
03.01.2022 — с 8:00 до 13:00
04.01.2022 — с 8:00 до 13:00
05.01.2022 — с 8:00 до 13:00
06.01.2022 — с 8:00 до 13:00
08.01.2022 — с 8:00 до 13:00
Регистратура: 47-66-27
Городская поликлиника № 2 (ул. 50 лет Октября, 195/1):
31.12.2021 — с 08:00 до 14:00
03.01.2022 — с 08:00 до 14:00
04.01.2022 — с 08:00 до 14:00
05.01.2022 — с 08:00 до 14:00
06.01.2022 — с 08:00 до 14:00
08.01.2022 — с 08:00 до 14:00
(дежурная бригада в поликлинике, обслуживание вызовов на дому, работа кабинета вакцинации от COVID-19)
Регистратура: 42-45-48, 42-41-39
Офис врача общей практики (ул. Зеленая, 79А/1):
31.12.2021 — с 08:00 до 14:00
03.01.2022 — с 08:00 до 14:00
04.01.2022 — с 08:00 до 14:00
05.01.2022 — с 08:00 до 14:00
06.01.2022 — с 08:00 до 14:00
08.01.2022 — с 08:00 до 14:00
(прием врача-терапевта, оказание неотложной помощи на дому, отбор мазков на дому, выписка рецептов по ДЛО, листков временной нетрудоспособности)
Телефон: 52-42-84
Городская поликлиника № 3 (ул. Театральная, 28):
31.12.2021 — с 08:00 до 14:00
03.01.2022 — с 08:00 до 14:00
04.01.2022 — с 08:00 до 14:00
05.01.2022 — с 08:00 до 14:00
06.01.2022 — с 08:00 до 14:00
08.01.2022 — с 08:00 до 14:00
(дежурная бригада в поликлинике, обслуживание вызовов на дому, работа кабинета вакцинации от COVID-19)
Регистратура: 77-24-24, 77-24-25
Городская поликлиника № 4 (ул. Амурская, 213):
31.12.2021 — с 08:00 до 14:00
03.01.2022 — с 08:00 до 14:00
04.01.2022 — с 08:00 до 14:00
05.01.2022 — с 08:00 до 14:00
06.01.2022 — с 08:00 до 14:00
08.01.2022 — с 08:00 до 14:00
(дежурный терапевт, кабинет № 37 — пациенты с ОРВИ, с признаками COVID-19)
Вызов на дом - 99-15-80, 99-15-79
Электронная регистратура:
99-15-55, 99-15-89, 99-15-78
Детская городская клиническая больница (ул. Больничная, 45):
31.01.2021 — с 9:00 до 14:00
03.01.2022 — с 9:00 до 14:00
04.01.2022 — с 9:00 до 14:00
05.01.2022 — с 9:00 до 14:00
06.01.2022 — с 9:00 до 14:00
08.01.2022 — с 9:00 до 14:00
Телефоны регистратур:
детская поликлиника № 1 (ул. Институтская, 2) — 77-29-49
детская поликлиника № 2 (ул. Зейская, 72) — 77-29-39
детская поликлиника № 3 (ул. Политехническая, 38/44) — 46-24-77, 8-909-819-19-89
детская поликлиника № 4 (ул. Больничная, 45/1) — 77-29-29
Работа неотложной помощи — 77-29-29
01.01.2022 — с 9:00 до 14:00
02.01.2022 — с 9:00. до 14:00
07.01.2022 — с 9:00 до 14:00
09.01.2022 — с 9:00 до 14:00
Детская стоматологическая поликлиника (ул. Шимановского, 27А):
круглосуточный режим работы