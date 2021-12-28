Амурская певица выступила в шоу «Привет, Андрей!»

Появление 67-летней амурчанки на экранах объявил сам Малахов Фото: скриншот

Амурчанка Людмила Якушева стала новой участницей шоу известного ведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!». К слову, пенсионерку приглашали на другие эфиры несколько раз. Эпизод с участием жительницы Приамурья вышел на экранах 25 декабря. Темой программы стали застольные песни со звездами.

Появление 67-летней амурчанки на экранах объявил сам Малахов. Он отметил, что женщину ждали на программе давно.

- Впервые в студии программы «Привет, Андрей!» героиня, которую вы просили много-много раз привезти. Людмила Якушева из Амурской области с песней «Ах, судьба моя, судьба», – позвал ведущий певицу.

Амурчанка под аккомпанемент аккордеона исполнила песню Надежды Кадышевой. Пение нашей землячки оценили гости выпуска. Они вышли на сцену, чтобы станцевать, а певец Ярослав Евдокимов и вовсе закружил Людмилу.

После выступления зрители увидели сюжет об амурчанке и ее истории. В ролике она рассказала о предсказании встречи со своим третьим супругом. От этого случая у нее осталось золотое кольцо, которое ей кинула гадалка.

- Она мне сказала, что его будут звать Юра. У меня тогда и в планах не было ничего такого, только мужа бросила, трое детей. И вот он пришёл ко мне на свидание, этот красавец, и завертелось. Живем уже 17-й год вместе. Не пожалели ни одного дня, - с любовью произнесла пенсионерка.

Показали зрителям и фотографии семьи Якушевых и самого мужа Людмилы.

- Она мне сразу понравилась, характер добрый, - поделился мужчина.

Правда, не обошлось без трудностей. После знакомства у мужчины была выявлена вторая стадия рака – ему удалили часть желудка.

- Я настолько переживала, что он умрет. Сочинила песню для него «Мы с тобою, как птицы», - призналась Людмила и исполнила композицию для гостей.

Все заволновались о здоровье мужчины, но амурчанка их быстро успокоила.

- А чего переживать. Надо не обращать внимания и жить. Вот открыли бутылочку шампанского, здорово. Картошечки сварила, какая прелесть. О чём вы говорите. Приехала на «Привет, Андрей!», зацеловаться можно, - посмеялась Людмила.

Сама женщина тоже перенесла инсульт. Сейчас она чаще выбирается в деревню: после 40 лет жизни в городе ей требуется покой. Его ей дарит село Семидомка Константиновского района, где Людмила часто гостит.