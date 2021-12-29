Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 декабря 2021 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 декабря 2021: в Благовещенске будут работать четыре пункта вакцинации

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 29 декабря 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому

Жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому

Фото: Анастасия НАГАЙКО

Перед Новым годом в Благовещенске будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Выездные бригады медиков прекращают прививать население в Пенсионном фонде, на Главпочтамте, ТЦ «Острова» и «Самбери».

В фойе ОКЦ прививочная бригада будет работать 27 и 29 декабря с 12 до 16 часов, 28 декабря с 14 до 17 часов.

В ТЦ «Мега» с понедельника по среду вакцину от COVID-19 можно будет получить с 12 до 16 часов. В Универмаге медики будут работать по такому же расписанию. Но вплоть до 30-го декабря.

Выездная бригада из поликлиники № 2 будет прививать население на городской флюоростанции с понедельника по среду с 8 до 16 часов. В четверг, 30 декабря, мобильный пункт вакцинации завершит работу на час раньше.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

В минздраве напоминают, что жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому. Для этого нужно позвонить по номеру 122 или 33-33-53.

О работе мобильных прививочных бригад после новогодних праздников будет сообщено дополнительно.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости