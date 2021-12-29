Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 декабря 2021: в Благовещенске будут работать четыре пункта вакцинации

Жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому Фото: Анастасия НАГАЙКО

Перед Новым годом в Благовещенске будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Выездные бригады медиков прекращают прививать население в Пенсионном фонде, на Главпочтамте, ТЦ «Острова» и «Самбери».

В фойе ОКЦ прививочная бригада будет работать 27 и 29 декабря с 12 до 16 часов, 28 декабря с 14 до 17 часов.

В ТЦ «Мега» с понедельника по среду вакцину от COVID-19 можно будет получить с 12 до 16 часов. В Универмаге медики будут работать по такому же расписанию. Но вплоть до 30-го декабря.

Выездная бригада из поликлиники № 2 будет прививать население на городской флюоростанции с понедельника по среду с 8 до 16 часов. В четверг, 30 декабря, мобильный пункт вакцинации завершит работу на час раньше.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

В минздраве напоминают, что жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому. Для этого нужно позвонить по номеру 122 или 33-33-53.

О работе мобильных прививочных бригад после новогодних праздников будет сообщено дополнительно.