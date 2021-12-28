Амурские следователи поздравили сына свидетельницы по уголовному делу

Мальчишка удивил следователя своей рассудительностью Фото: СУ СК РФ по Амурской области

Во время расследования уголовных дел следователям приходится работать с разными людьми, вникая в суть их проблем и жизненных неурядиц. Но некоторые ситуации не позволяют специалистам пройти мимо.

Так, в декабре следователю из Белогорска старшему лейтенанту юстиции Тамаре Юсуповой при проведении следственных действий по одному из уголовных дел нужно было допросить в качестве свидетеля женщину, работающую дворником.

В СУ СК РФ по Амурской области рассказали, как это было. Свидетельница пришла в отдел вместе с четырехлетним сыном. Она воспитывает его одна, и оставить ребенка было не с кем. Тамара, чтобы занять мальчика, разговорилась с ним и спросила, что он попросил у дедушки Мороза на Новый год. Ответ мальчика поразил молодого специалиста – ребенок с рассудительностью взрослого мужчины сообщил, что ничего не просил у волшебника, так как у Деда Мороза не хватит денег на него, из-за того, что очень много детей просят подарки и всем не достанется, а его подарок «слишком сложный».

Такой ответ не мог не тронуть сердце женщины. Тамара Юсупова выведала детскую мечту – мальчишка очень хотел собаку-робота. Следователь же рассказала о ребенке и его грезах коллегам.

Решение коллектива было однозначным – ребенок в Новый год не может остаться без подарка. Спустя пару дней сотрудники отдела вручили электронного питомца ребенку.