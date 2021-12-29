Чем заняться на долгих каникулах в Благовещенске

Амурский областной театр драмы все каникулы будет работать Фото: amurteatr.ru

До праздничных выходных осталось всего ничего, и уже можно планировать - куда сходить, что посмотреть и как скоротать долгие дни отдыха.

Побывать на спектакле…

Амурский областной театр драмы все каникулы будет работать. Благодаря этому и в конце декабря, и в начале января детей можно будет сводить на премьерную новогоднюю сказку «Тайна лебединого озера» (6+). Она основана на известном балете П. И. Чайковского, но сюжет адаптирован для юного зрителя. Показы спектакля запланированы на 30 декабря в 10.00 и 13.00, а также 4, 5, 6 и 7 января - в 12.00.

Для взрослых тоже готовят постановки. Уже 4 января в 18.00 зрителей приглашают на детектив «Восемь любящих женщин» (16+), а 5 января в это же время - на комедию «Смешные деньги» (16+). Не менее весело будет 6 января в 18.00, когда на сцене театра покажут комедию «Букет» (12+). А 7 января в тот же час нам обещают показать один из главных праздничных спектаклей в репертуаре - «Ночь перед Рождеством» (12+) по произведению Н. В. Гоголя.

Наконец, в завершение каникул амурчане могут порадовать себя комедией «Тетки» (12+), которую покажут 8 января в 18.00, или побывать на грандиозном спектакле «Преступление и наказание» (12+).

Наличие билетов уточняйте в кассах театра и по телефону 8 (4162) 33-74-20.

…в том числе на кукольном

Амурский областной театр кукол предлагает не такой обширный репертуар - акцент сделан на добрых зимних историях для малышей. Прежде всего, это спектакль «Три снежинки» (0+) о Медвежонке, который выпал из спячки под Новый год. Его можно увидеть с 3 по 5 января в 11.00, 6 января - в 15.00, 7 января - в 11.00 и 15.00, 8 и 9 января - в 11.00.

Также в каникулы можно попасть на постановку «Серебряное копытце» (6+). Она поставлена по сказке Павла Бажова о волшебном козленке, который как ни топнет - так посыплются драгоценные камни. Показать детям эту историю можно будет 5 и 7 января в 13.00, 8 и 9 января - в 13.00.

Купить билеты можно на официальном сайте и в кассах театра, а узнать подробности - по номеру 8 (4162) 77-26-36.

Заглянуть на представление

Общественно-культурный центр в Благовещенске не останется в стороне - здесь тоже запланированы новогодние постановки. В начале каникул, 4 и 5 января, народный театр-студия «Дебют» представит «Приключения Маши и Вити в новогоднем лесу» (6+). Старт - в 16.00.

Театральная студия «Малая сцена» тоже готовит спектакль. Ребята взялись за «Изумрудный город» (0+) по мотивам произведений Лаймена Фрэнка Баума и Александра Волкова. Его покажут 6 января в 16.00.

Образцовый хореографический коллектив шоу-балет «Александрия» выступит для амурчан 7 января в 17.00 с концертом «Рождественский звездопад» (6+). А 8 января в 13.00 и 16.00 малышей зовут на интерактивное шоу «Переполох на базе» (0+), в котором ростовые куклы в виде персонажей «Щенячьего патруля» (0+) будут спасать Новый год.

Есть ли еще билеты, можно узнать на сайте ОКЦ и в кассе по телефонам: 8 (4162) 37-02-26, 991-920.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Неделя мастер-классов в Доме ремесел

Освоить новое творческое направление сможет любой желающий.

Вы всегда хотели заниматься рукоделием, но не было времени? Воспользуйтесь моментом и в долгие выходные загляните на огонек в Дом ремесел на Красноармейской, 159/3. Здесь с 2 по 9 января пройдет серия мастер-классов по различным направлениям (6+).

Амурчане смогут освоить валяние шерсти, скрапбукинг, роспись ложек и создание народных кукол Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В частности, амурчане смогут освоить валяние шерсти, скрапбукинг (создание блокнотов, открыток и иных поделок с использованием декоративной бумаги), роспись ложек и создание народных кукол. Проводить занятия будут опытные мастера, под чутким руководством которых каждый сможет сотворить свой маленький шедевр.

Благовещенский Дом ремесел в новогодние выходные будет работать по праздничному графику, с 10.00 до 16.00. Выходными будут всего два дня - 1 и 7 января. Запись на мастер-классы открыта по номеру 8-914-576-82-76.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Новогодний микс» в музее

Квесты и представления ждут юных амурчан

Амурский областной краеведческий музей анонсировал программу мероприятий на новогодние праздники - и она ой какая насыщенная! Всего на выходные запланировано пять акций:

4 января, 12.00 - интерактивная экскурсия «Там, на неведомых дорожках» (6+).

5 января, 12.00 - театрализованное мероприятие «Кто украл Деда Мороза?» (6+).

6 января, 12.00 - интерактивное мероприятие «Зимняя сказка Синельги» (6+).

7 января, 12.00 - театрализованное мероприятие «Рождество, сочельник, Святки и веселые колядки!» (6+)

9 января, 12.00 - этнографический квест «Агиды Кумалан» (6+)

Подробности о мероприятиях можно уточнить в самом музее по телефонам: 8 (4162) 77-53-83 и 77-34-14.

КСТАТИ

Праздник по-купечески

Дом И. А. Котельникова зовет детей и подростков на новогодние экскурсии «Елка в купеческом доме» (6+). Они проводятся с 22 декабря 2021-го по 9 января 2022 года по предварительной записи для групп от 10 человек.

Мероприятие пройдет в интерьере настоящего купеческого дома Фото: Амурский областной краеведческий музей

Экскурсия дает возможность окунуться в атмосферу конца XIX века и познакомиться с бытовавшими в то время традициями празднования Нового года. Обаяние прошлого дети почувствуют уже на пороге музея - встречать их будет гувернантка, которая и разучит с ребятами любимые игры купеческих детей.

Приятно, что мероприятие пройдет в интерьере настоящего купеческого дома - погружение в XIX век будет максимальным.

Заинтересовались? Тогда записывайтесь по телефону 8 (4162) 49-44-10.