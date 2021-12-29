Новая остановка в Благовещенске не простояла двух недель из-за вандалов

Камеры еще не успели установить Фото: Олег Имамеев

Вандалы снова оставили свой след в амурской столице. На этот раз от рук хулиганов пострадала новая автобусная остановка в районе улиц Зейская-Шевченко. Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев.

По словам градоначальника, остановка не простояла и двух недель после установки. Неизвестные разбили стекло на задней части павильона, а камеры еще не успели установить, поэтому найти виновных будет сложно. Испорченное стекло заменят в январе.

О случившемся также высказался представитель подрядной организации, которая занималась установкой объекта:

- Сегодня проезжаю мимо и вижу разбитое вдребезги стекло. Жалко, обидно, когда мы стараемся, а кто-то за один раз нашу работу сводит на нет. Одно такое стекло стоит почти 18 тысяч рублей, но дело не в нем – сама работа кропотливая и сложная. Надо половину остановки разобрать, чтобы поменять это стекло.

Олег Гатауллович просит всех, кому что-либо известно по этому поводу, написать ему в личные сообщения.