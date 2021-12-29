В Белогорске объявлен сбор средств семье, где дети остались без родителей

Похороны поможет организовать муниципалитет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Белогорске после страшного пожара без родителей остались двое детей. Теперь они находятся на попечении бабушки. Для семьи объявлен сбор средств.

Происшествие случилось в воскресенье, 26 декабря на улице Стрелка. Жертвами огня стала пара 1970 и 1975 годов рождения. К счастью, дети в пожаре не пострадали – во время возгорания они были у бабушки. Только теперь подростки 11 и 14 лет остались без мамы и папы.

Организовать похороны поможет муниципалитет. Несмотря на это, семье нужна и другая помощь, ведь в огне полностью сгорело их имущество.

- Будем благодарны, если найдутся люди, которые помогут мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, вещами, - пояснила бабушка детей Валентина Книщенко.

Желающие могут позвонить ей по номеру 8-914-579-06-26.

К слову, участившимися случаями возгорания заинтересовался мэр Белогорска Станислав Мелюков. После трагедии он назначил городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

- Тревожная тенденция перед новогодними праздниками – за эти выходные в двух пожарах в частных домах погибли трое, – высказался глава города.