Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 декабря 2021: к Новому году поступит еще 34 200 доз «ГамКовидВак»

От коронавируса на уходящей неделе вакцинировалось 4 383 амурчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции и гриппа на очередном заседании правительства рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

На сегодняшний день в Приамурье полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошло 64% от планового количества от прикрепленного населения (всего подлежит вакцинации 80%). Доля вакцинированных среди населения старше 60 лет - 58,29%. От гриппа привито 397 443 человека, что составляет 83,8% от плана или 50,8% от совокупного населения области, их них: 280 148 взрослых (79,8% от плана) и 117 295 детей (95,4 % от плана).

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет.

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день 110 012 доз. В ближайшие дни ожидаем поступление еще одной партии «ГамКовидВака» в количестве 34 200 доз. Всего в регион с начала прививочной кампании поступило 564 370 доз вакцины от COVID-19. Вакцина от гриппа также имеется в наличии, 6 387 доз. Мы планируем в первых числах января вакцинацию от гриппа закончить, - отметила Светлана Леонтьева.

От коронавируса на уходящей неделе вакцинировалось 4 383 амурчанина. Темпы вакцинации остаются низкими.