За попытку убийства щенка суд отправил амурчанку в колонию

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В Амурской области вынесли приговор по делу о покушении на жестокое обращение с животным. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница Прогресса. В феврале она пыталась убить 4-месячного щенка.

Об итогах рассмотрения дела рассказали в прокуратуре Амурской области. В начале февраля женщина, будучи пьяной, решила убить своего щенка по кличке Бонди. Зооволонтеры тогда рассказывали, что собаку избивали и изнуряли, а потом скинули с третьего этажа жилого дома. После принесли обратно и избили пассатижами.

Поиздевавшись над собакой, женщина бросила ее в квартире – она надеялась, что питомец умрет. К счастью, этого не случилось. Щенка спасли зоозащитники и отвезли к ветеринару. Бонди поправился. По словам волонтеров, он растет активным и здоровым, любит внимание и заботу, перестал бояться людей.

К слову, женщина уже была фигуранткой уголовного дела – амурчанку привлекали к ответственности за кражу.

Суд назначил виновной один год три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение поддержала прокуратура Райчихинска.