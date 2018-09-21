С 24 сентября благовещенцы останутся без горячей воды

21 Сент. 06:19 2018-09-21T06:19:10+03:00

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Ежегодный летний ремонт на тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ закончился. А это значит, что грядут осенние гидравлические испытания и полная остановка магистральных тепловых сетей. С понедельника, 24 сентября, с 8.00 по всему областному центру отключат горячую воду. Это необходимо, чтобы проверить качество проведенного ремонта и готовность сетей к зиме.

- Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 25 сентября с 8.00 до 20.00 - магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

После этого ремонтные работы проведут внутри самой ТЭЦ, на понадобится два дня. Сделать это можно только во время полной остановки сетей. Возобновить подачу горячей воды планируется пятницу, 28 сентября в 20.00. Если после «часа икс» у вас так и не появится вода, нужно будет позвонить в свою управляющую компанию.