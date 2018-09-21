2018-09-21T08:51:29+03:00
Происшествия

По факту погрома на кладбище в Приамурье полиция возбудила уголовное дело

Подозреваемыми оказались двое братьев, оба ранее судимы
Полина ОЗЕРОВА
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Огонь повредил 13 могил. Фото: 28.мвд.рфОгонь повредил 13 могил. Фото: 28.мвд.рф
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В Амурской области устроили настоящий погром на сельском кладбище. О поврежденных памятниках и могилах в полицию 19 сентября сообщила жительница села Безозерное. Прибывшая на место следственно-оперативная группа застала такую печальную картину: огонь повредил 13 могил, еще 59 могил и памятников оказались частично или полностью уничтожены.

- Установить личности подозреваемых в совершении преступления и задержать их полицейским помогли местные жители. Злоумышленниками оказались двое братьев 1975 и 1979 годов рождения. Данные граждане задержаны на месте происшествия. Оба мужчины ранее судимы, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Еще 59 могил и памятников оказались частично или полностью уничтожены. Фото: 28.мвд.рф

Еще 59 могил и памятников оказались частично или полностью уничтожены. Фото: 28.мвд.рф

Оба подозреваемых в момент задержания были пьяны и находились в общественном месте. Их доставили в дежурную часть отдела полиции, на обоих составили протоколы об административных правонарушениях и по решению мирового судьи отправили в изолятор временного содержания на 13 суток. Позже подозреваемых будет ждать более суровое наказание - по факту уничтожения могил и надгробий возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ.

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