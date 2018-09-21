2018-09-21T09:41:57+03:00
Общество

В Благовещенске 22 сентября ветер усилится до 18 метров в секунду, пойдет дождь

А температура воздуха днем составит всего 15 градусов тепла
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Похоже, теплые деньки в столице Приамурья прошли. О надвигающейся непогоде предупреждает управление по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр. В Благовещенске ночью 22 сентября пройдет сильный дождь, температура опустится до плюс 10-12 градусов, а восточным и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, временами снова пройдет дождь, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Термометры покажут около + 15 градусов.

Сотрудники управления предупреждают, что в такую погоду увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, также возможны срывы рекламных щитов, падение деревьев и так далее. Кроме того, во время дождя предельно внимательными нужно быть дорожным службам и автовладельцам. Из-за размывов на дорогах и мокрого асфальта возможен рост дорожно-транспортных происшествий и пробки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске ввели особый противопожарный режим
Советник министра по развитию Дальнего Востока прибыл в Приамурье
Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под космодромом Восточный
В Благовещенске пожарные спасали людей из горящей пятиэтажки
Перелеты из Благовещенска в Экимчан могут субсидировать
В Приамурье почтальон потратила чужие пенсии на свои кредиты
Губернатор Приамурья недоволен Фондом капремонта
Микрорайон возле Благовещенска оставался без горячей воды два месяца
В Благовещенске перекрыли улицы в районе горбольницы
В Благовещенске откроется выставка к 160-летию открытия золота в Приамурье
До конца ноября в Приамурье благоустроят 45 дворов
На границе с Приамурьем задержали три машины с рыбой
В этом году в Приамурье утонуло 25 человек
Амурчане выбрали трех лучших участковых
Благовещенский «Реал» не откроют
Правой рукой мэра Благовещенска стал замминистра
Благовещенцы взяли автомобиль напрокат и ограбили пенсионерку
300 благовещенцев проверили свое здоровье бесплатно
Амурчане стали реже совершать преступления в нетрезвом виде