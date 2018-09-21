В Благовещенске 22 сентября ветер усилится до 18 метров в секунду, пойдет дождь

21 Сент. 09:40 2018-09-21T09:41:57+03:00

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Похоже, теплые деньки в столице Приамурья прошли. О надвигающейся непогоде предупреждает управление по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр. В Благовещенске ночью 22 сентября пройдет сильный дождь, температура опустится до плюс 10-12 градусов, а восточным и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, временами снова пройдет дождь, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Термометры покажут около + 15 градусов.

Сотрудники управления предупреждают, что в такую погоду увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, также возможны срывы рекламных щитов, падение деревьев и так далее. Кроме того, во время дождя предельно внимательными нужно быть дорожным службам и автовладельцам. Из-за размывов на дорогах и мокрого асфальта возможен рост дорожно-транспортных происшествий и пробки.