2018-09-22T06:06:47+03:00
Общество

«Ревизорро» в Приамурье: Елена Летучая пообедала в благовещенском кафе

Об этом в социальных сетях рассказало одно из заведений города
Татьяна РЯБОВА
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Елена Летучая пообедала с друзьями в местном кафе китайской и японской кухни. Фото: Элеонора МельяненкоЕлена Летучая пообедала с друзьями в местном кафе китайской и японской кухни. Фото: Элеонора Мельяненко
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Елена Летучая, известная телеведущая, которая приехала в Амурскую область как участница «Амурской осени», пообедала с друзьями в местном кафе китайской и японской кухни. Заведение рассказало о VIP-посетителях в инстаграме.

Своеобразная «инспекция» прошла для кафе успешно.

«Друзья, нас сегодня порадовала своим присутствием Елена Летучая, гроза ресторанов и кафе всея Руси! Елена и ее друзья остались довольны…», - написали в инстаграм-паблике представители кафе, разместив видео с известными гостями.

Сама Елена Летучая приехала в Приамурье для участия в спектакле «Родственные души». Как известно, сама артистка родилась в Амурской области и была очень рада вернуться в родные места, о чём писала на своей страничка в социальных сетях. Премьера спектакля, где играла Летучая, состоялась 20 сентября в Общественно-культурном центре. Спектакль с участием Елены летучей также прошел в Шимановске. В других городах Приамурья его покажут уже без участия артистки.

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