Амурчанин пострадал при пожаре в жилом доме

22 Сент. 09:17 2018-09-22T09:17:26+03:00

Еще 26 человек были эвакуированы

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В городе Свободном Амурской области загорелся жилой четырехэтажный дом, который находится по улице Кручинина. Сообщение о пожаре поступило в пятницу, 21 сентября, в 22:31вечера.

Спасать жителей жилого дома поспешили огнеборцы пожарных частей №5 и №6 города Свободного. На место происшествия выехало десять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать спустя семь минут после прибытия.

Огонь уничтожил диван в квартире на четвертомм этаже, где и началось возгорание. Там же закопчена по всей площади комната. Кроме того, в огне пострадал 38-летний мужчина. Двадцать шесть жителей других квартир дома самостоятельно покинули горящее здание в целях эвакуации, помощь спасателей им не понадобилась.

В настоящее время причины о виновник пожара устанавливается.