Амурчанин дважды ограбил и избил старушку

22 Сент. 10:15 2018-09-22T10:15:54+03:00

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Житель Благовещенска дважды, с разницей в три месяца, проникал в дом 81-летней старушки, бил ее и требовал деньги. Второй его визит не принес злоумышленнику желаемого, денег он не получил и скрылся с места происшествия, так как пенсионерка успела позвонить сыну.

Следствием установлено, что первый раз в дом пожилой благовещенки злоумышленник проник 8 марта 2018 года. Утром мужчина зашел во двор частного дома, нашел там металлический лом и попытался взломать дверь. Старушка решила, что это пришел ее сын, и сама открыла дверь злоумышленнику. Обвиняемый несколько раз ударил ее металлическим ковшом, который нашел на веранде, а потом затащил ее внутрь. Несколько раз ударив кулаком по лицу, мужчина начал угрожать расправой и потребовал деньги. Женщина испугалась и отдала злоумышленнику то, что он просил.

3 июня он снова пришел к старушке, разбил окно камнем и проник в жилище, однако денег на прежнем месте не нашел. Потерпевшая успела позвонить сыну и направилась к двери, но выйти из дома не успела. Злоумышленник ударил ее камнем по голове и потребовал деньги. Пенсионерка сказала мужчине, что в доме денег нет, а она уже позвонила сыну. Боясь, что его поймают, злоумышленник покинул дом, сообщает прокуратура Амурской области.

На следующий день сотрудники полиции задержали 22-летнего благвещенца. 21 сентября заместить прокурора города Благовещенска утвердил обвинение по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».

За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, со штрафом до одного миллиона рублей.