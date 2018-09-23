2018-09-23T03:36:59+03:00
Общество

В Амурской области впервые появится детская футбольная лига

Уже сейчас закупают спортинвентарь
Сергей КОШМЕЛЕВ
Поделиться:
Пресс-служба правительства Амурской областиПресс-служба правительства Амурской области
Изменить размер текста:

В Приамурье появится своя детская футбольная лига. Как раз для популяризации этого вида спорта среди детей была разработана программа, которая будет оказывать поддержку таким детским командам.

- Сегодня построены современные спортивные площадки, работают стадионы, они не должны пустовать. Руководителем региона Василием Орловым поставлена задача развивать детский футбол. Министерством был проведен мониторинг, в результате чего 74 учителя физической культуры изъявили желание набрать группы и заниматься с ребятами футболом. Сейчас мы постепенно проводим закупку спортинвентаря и передаем его командам. Пока по 10 мячей получат 15 футбольных команд со всей области. В планах приобрести 100 мячей для 10 команд, - рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту области Евгений Лобанов.

По его словам, программа обширна и предполагает приобретение формы, проведение детских турниров, при этом уже этой зимой планируется провести фестиваль детского футбола в области. Кстати, финансирование программы осуществляется за счет спонсорских средств.

Также в скором времени начнет свою деятельность детская футбольная лига. Она станет высшим органом по обеспечению амурского детского футбола, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске ввели особый противопожарный режим
Советник министра по развитию Дальнего Востока прибыл в Приамурье
Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под космодромом Восточный
В Благовещенске пожарные спасали людей из горящей пятиэтажки
Перелеты из Благовещенска в Экимчан могут субсидировать
В Приамурье почтальон потратила чужие пенсии на свои кредиты
Губернатор Приамурья недоволен Фондом капремонта
Микрорайон возле Благовещенска оставался без горячей воды два месяца
В Благовещенске перекрыли улицы в районе горбольницы
В Благовещенске откроется выставка к 160-летию открытия золота в Приамурье
До конца ноября в Приамурье благоустроят 45 дворов
На границе с Приамурьем задержали три машины с рыбой
В этом году в Приамурье утонуло 25 человек
Амурчане выбрали трех лучших участковых
Благовещенский «Реал» не откроют
Правой рукой мэра Благовещенска стал замминистра
Благовещенцы взяли автомобиль напрокат и ограбили пенсионерку
300 благовещенцев проверили свое здоровье бесплатно
Амурчане стали реже совершать преступления в нетрезвом виде