В Амурской области впервые появится детская футбольная лига

23 Сент. 03:35 2018-09-23T03:36:59+03:00

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В Приамурье появится своя детская футбольная лига. Как раз для популяризации этого вида спорта среди детей была разработана программа, которая будет оказывать поддержку таким детским командам.

- Сегодня построены современные спортивные площадки, работают стадионы, они не должны пустовать. Руководителем региона Василием Орловым поставлена задача развивать детский футбол. Министерством был проведен мониторинг, в результате чего 74 учителя физической культуры изъявили желание набрать группы и заниматься с ребятами футболом. Сейчас мы постепенно проводим закупку спортинвентаря и передаем его командам. Пока по 10 мячей получат 15 футбольных команд со всей области. В планах приобрести 100 мячей для 10 команд, - рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту области Евгений Лобанов.

По его словам, программа обширна и предполагает приобретение формы, проведение детских турниров, при этом уже этой зимой планируется провести фестиваль детского футбола в области. Кстати, финансирование программы осуществляется за счет спонсорских средств.

Также в скором времени начнет свою деятельность детская футбольная лига. Она станет высшим органом по обеспечению амурского детского футбола, сообщает пресс-служба амурского правительства.