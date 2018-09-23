2018-09-23T05:02:10+03:00
Происшествия

В Приамурье школьник забрался на вышку и грозился спрыгнуть

На место выехали спасатели, полицейские, медики, глава районной администрации и родственники
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Амурские спасатели уговорили школьника спуститься с вышки
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В Амурской области, на дороге «Ивановка - Успеновка» школьник забрался на вышку мобильной связи и грозился спрыгнуть. Узнав об этом, на место незамедлительно выехали спасатели, полицейские, глава местной администрации, медики и родственники несовершеннолетнего.

Во время переговоров юноша рассказал, что у него есть проблемы в семье. Однако специалистам удалось разубедить школьника, он спустился вниз на землю, а помог ему в этом замначальника пожарной части №31, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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