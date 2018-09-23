2018-09-23T09:13:39+03:00
Общество

В Амурской области со следующего года аналоговое телевидение заменят на цифровое

Это позволит жителям региона получить доступ к 20 новым каналам и 3 радиопрограммам
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Пресс-служба правительства Амурской областиПресс-служба правительства Амурской области
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В Приамурье с января 2019 года цифровое эфирное телевидение заменит аналоговое. Как уточняется, такое решение позволит жителям региона смотреть 20 новых каналов и слушать 3 радиостанции.

Нововведение обсуждалось в ходе заседания рабочей группы под руководством зампреда амурского правительства Андрея Плутенко 21 сентября.

-Для информирования жителей о переходе необходимо продолжить распространение памяток с пошаговой инструкцией по переходу на цифровое телевидение. Граждане должны знать, что такое цифровое телевидение и как к нему можно подключиться, - передает слова зампрда пресс-служба правительства области.

Между тем, для того чтобы получить квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с просмотром цифрового эфирного телевидения, можно позвонить по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

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