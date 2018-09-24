2018-09-24T08:42:41+03:00
Общество

Памятник первостроителям БАМа в Тынде пострадал от рук вандалов

Повреждены элементы металлической гитары
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: Подслушано в ТындеФото: Подслушано в Тынде
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В Тынде неизвестные повредили памятник первостроителям Байкало-Амурской магистрали. От рук вандалов пострадала одна из частей памятника - металлическая гитара. Фотографии с поврежденной скульптурой появились в паблике «Подслушано в Тынде». Кто именно покусился на нее, пока не известно.

Памятник первостроителям БАМа - это скульптурная композиция, которая посвящена памяти первых строителей магистрали, начиная с 30-х годов XX века и заканчивая 70-ми. Помимо гитары, в нее входит тачка с грунтом, рабочие инструменты, каски и другие атрибуты стройки. Памятник открыли чуть больше года назад - 9 сентября 2017-го, рядом со зданием городской библиотеки. Место, кстати, выбрали сами тындинцы. К слову, в прошлом году скульптуру уже пытались повредить - подростки хотели отколоть каску и гитару. Тогда это попало на камеру видеонаблюдения со здания библиотеки. Об этом сообщает газета «БАМ».

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