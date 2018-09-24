2018-09-24T09:43:06+03:00
Происшествия

В Благовещенске китаец заплатит штраф за продажу «шпионских» гаджетов

Устройства для видеонаблюдения были замаскированы под лампы
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенский городской суд вынес приговор гражданину Китая. Мужчина торговал в магазине на улице Пионерской областного центра «шпионскими» гаджетами, продавать которые в России нельзя. Устройства для скрытого видеонаблюдения выглядели как обычные светильники. Одну из «ламп» он продал сотрудникам ФСБ во время проверочной закупки. Еще три «светильника» китаец продать не успел, поскольку их изъяли.

На суде иностранец раскаялся в содеянном, вину признал в полном объеме. Преступление мужчина совершил впервые, на иждивении у него находится престарелая мать. Все это стало смягчающими обстоятельствами. Отягчающих обстоятельств суд не нашел. В итоге китайского торговца оштрафовали на 60 тысяч рублей. Суд также постановил уничтожить четыре «лампы», как только приговор вступит в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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