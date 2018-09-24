2018-09-24T10:40:20+03:00
Общество

Благовещенцев приглашают бесплатно сделать флюорографию и поставить прививку от гриппа

В областном центре пройдет акция «Радуга здоровья»
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске 29 сентября пройдет XIII городская молодежная акция «Радуга здоровья». Все, кто придет в этот день с 9.00 до 13.00 на площадь перед ОКЦ, смогут проконсультироваться у офтальмолога и терапевта, сделать флюорографию и УЗИ щитовидной железы, привиться против гриппа, проверить уровень сахара в крови, сделать экспресс тест на ВИЧ, и даже сдать нормы ГТО.

Кроме того, участники акции смогут измерить рост, вес, обхват талии, объем груди и силу кисти, а также определить количество жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, метаболизма и степень насыщения крови кислородом. А если вы захотите попутно научиться оказывать первую помощь, то потренироваться можно будет на манекене. С его помощью специалисты покажут, как делать непрямой массаж сердца.

- В рамках акции состоится розыгрыш для молодежи. Студенты, которые заполнят «Паспорт здоровья», получать «Сертификат участника» акции. А посетители, прошедшие первыми все площадки получат подарки от партнеров акции, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

К слову, проверить свое здоровье, участвуя в акции, можно будет совершенно бесплатно. Поучаствовать может любой желающий.

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