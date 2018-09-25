2018-09-25T02:42:04+03:00
Политика

В правительстве Амурской области назначены два новых министра

Обоих представили на расширенном заседании под руководством губернатора
Полина ОЗЕРОВА
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Сергей Олиферов. Фото: Правительство Амурской области.Сергей Олиферов. Фото: Правительство Амурской области.
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24 сентября сразу у двух министерств амурского правительства появились руководители. Сергей Олиферов стал министром имущественных отношений. Ранее он занимал должность заместителя руководителя министерства.

Министерство природных ресурсов Амурской области возглавил Сергей Маху. Сергей Васильевич был вице-президентом ОАО «Альфа-Банк». Также он работал на руководящих постах в коммерческих структурах, возглавлял отдел лицензирования твердых полезных ископаемых в Федеральном агентстве по недропользованию. Кроме того, он был руководителем управления информационных технологий в РОСГЕОЛФОНД в 2017 году, а до недавнего времени - директором по развитию в ООО «Недра-Эксперт».

Сергей Маху. Фото: Правительство Амурской области.

Сергей Маху. Фото: Правительство Амурской области.

Обоих министров представили на расширенном заседании правительства региона под руководством губернатора Василия Орлова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Напомним, о том, что после выборов станет известно о ряде громких назначений в правительстве, говорил сам глава области на пресс-завтраке с журналистами.

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