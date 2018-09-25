В Приамурье возраст для получения предпенсионных льгот останется неизменным

25 Сент. 08:24 2018-09-25T08:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С тех пор как Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, амурские льготники предпенсионного возраста находятся в подвешенном состоянии. Вслед за повышением пенсионного возраста возник риск, что поднимут возрастную планку для получения социальной поддержки. Однако 24 сентября депутаты амурского Заксобрания поддержали инициативу по сохранению прежних условий.

Социальная поддержка по-прежнему положена ветеранам и имеющим особые заслуги перед регионом, женщинам - от 55 лет, мужчинам - от 60 лет. Также сохранятся льготы для некоторых работников бюджетной сферы в селах и поселках городского типа, а для амурчан старше 70 и 80 лет - в плане компенсации расходов на капремонт. Среди нововведений - освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 150 л. с. ветеранов боевых действий.

- Для получения льготы средний доход одиноко проживающего ветерана или среднедушевой доход его семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную губернатором области, - уточнили в пресс-службе Заксобрания Амурской области.