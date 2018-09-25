2018-09-25T09:00:42+03:00
Досуг

«Благовещенск каким могу быть»: Выставка с таким названием пройдет в краеведческом музее

Амурчане смогут увидеть разработки, макеты и эскизы художников в области публичного городского искусства
Полина ОЗЕРОВА
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В октябре в рамках выставки пройдет воркшоп по проектированию и реализации общественного пространства.В октябре в рамках выставки пройдет воркшоп по проектированию и реализации общественного пространства.
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На выставке «БКМБ» амурчане смогут увидеть разработки, макеты и эскизы художников в области публичного городского искусства. А еще - образцы стрит-арта и граффити, какими они были когда-то в Благовещенске и какие они есть сейчас. Хотите узнать о проектах, которые реализовали молодые художники и которые можно будет воплотить в жизнь в будущем? Об этом тоже можно будет узнать на выставке.

«Выставка городской активности «БКМБ» (Благовещенск каким могу быть) - это визуализированная мечта о том, каким может стать город в недалеком будущем… Это начало формирования «банка идей» городских проектов, которые художники могут воплотить в городском пространстве… Это поиск через изобразительное искусство амурской локальной идентичности…» - говорится на сайте областного краеведческого музея.

Кстати, немного позже, в октябре, в рамках выставки пройдет воркшоп по проектированию и реализации общественного пространства. Поучаствовать в нем смогут все желающие благовещенцы, которые хотят, чтобы город развивался.

«Подвал-04» (Амурский областной краеведческий музей)

ул. Ленина, 165

29 сентября в 18.00 (открытие)

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