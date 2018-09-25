Угольное предприятие Приамурья объявило о создании новых рабочих мест

25 Сент. 09:50 2018-09-25T09:50:37+03:00

Дополнительный набор машинистов бульдозера идет в связи с поступлением новой техники на Ерковецком угольном разрезе.

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Новые вакансии открыты в крупнейшей угольной компании Приамурья - АО «Амурский уголь». В связи с поступлением новой техники на Ерковецком угольном разрезе идет дополнительный набор машинистов бульдозера, сообщили в отделе кадров предприятия. Работников ожидает зарплата в размере 50 тысяч рублей, возможность комфортного проживания в вахтовом общежитии села Варваровка Октябрьского района Амурской области, а также социальный пакет.

Как уточнили в пресс-службе компании, заработная плата машиниста бульдозера составляет 50 тысяч рублей. Предусмотрена также оплата вахтовых, компенсация проезда на работу и в отпуск. Проживать работники будут в новом благоустроенном общежитии, недавно открывшемся в селе Варваровка.

Для работников Ерковецкого разреза действует социальный пакет, включающий предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, льготный стаж, выслугу лет и дополнительный отпуск, индексацию зарплаты и другие социальные гарантии по коллективному договору, предоставление бесплатного пайкового угля.

Узнать подробности о вакансии можно по телефону +79638134081 и электронной почте ematlauskas@ruscoal.ru

«Амурский уголь» является активом входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». Ежегодно в Амурской области на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный добывается свыше 3,3 млн тонн бурого энергетического угля, который идет на нужды большой энергетики и ЖКХ.