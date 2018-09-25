2018-09-25T10:26:31+03:00
Происшествия

В Благовещенске полиция ищет неизвестных, стрелявших по автомобилю

Преступление было совершено в микрорайоне, на улице Воронкова [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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Сотрудники Амурского управления уголовного розыска УМВД области обращаются за помощью в поиске людей, причастных к преступлению.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, это случилось в Благовещенске на улице Воронкова 16 сентября около часа дня. Неизвестный человек, сидя в автомобиле Toyota Mark II черного цвета, предположительно 1993-1995 года выпуска, четыре раза выстрелил из травматического пистолета в салон другой машины - Toyota Succeed. В салоне «Марка» при этом находились двое парней на вид 20-25 лет, темноволосые, телосложение - худощавое.

Всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии, полиция просит сообщать по телефонам: 02, 8 (4162) 59-48-01, 8-924-448-34-44.

В Благовещенске неизвестные обстреляли автомобиль.

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