В Благовещенске в свободное от работы время полицейский задержал подозреваемого в серии краж

26 Сент. 06:04 2018-09-26T06:05:24+03:00

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В Благовещенске задержали, пожалуй, самого неудачливого вора! Злоумышленник попытался с помощью гвоздя открыть двери припаркованной машины и забрать деньги, которые водитель оставил на панели приборов. Вот только на его беду мимо проезжал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейский, хоть и был в тот момент не на службе, тем не менее задержал подозреваемого и сообщил об этом в дежурную часть.

По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Но и это еще не все - во время досмотра злоумышленник попытался выкинуть сверток с белым порошком. Маневр полицейские заметили, сверток забрали и отправили на экспертизу. Как выяснилось, это был синтетический наркотик массой 0,22 грамма. Было возбуждено еще одно дело.

Подозреваемый может быть причастен к совершению еще восьми краж из автомобилей. Фото: 28.мвд.рф

А дальше выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к совершению еще восьми краж из автомобилей, ущерб от которых составил более 170000 рублей. По всем фактам также возбуждены уголовные дела.

- По предварительным данным, хищения совершались из грузовых автомобилей, водители которых привозили продукты питания в магазины или осуществляли доставку питьевой воды. Пока торговые представители выгружали товар, амурчанин через открытые окна или незапертые двери автомобилей похищал сотовые телефоны или денежные средства. Часть похищенного имущества изъята, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.